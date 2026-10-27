Kylian Mbappé atraviesa una crisis comercial en China tras una polémica por un meme que lo compara con Mao Zedong. Las empresas Dongpeng, Mengniu y Milkground rompieron sus acuerdos publicitarios con el delantero del Real Madrid, mientras la televisión estatal suspendió las transmisiones de LaLiga.

Según Forbes, Mbappé percibe unos US$30 millones anuales por patrocinios, pero las compañías no han revelado el valor de los contratos cancelados. Eso sí, no es la primera vez que una figura deportiva ve amenazados sus ingresos por un escándalo.

Tiger Woods

En 2009, sus infidelidades provocaron una crisis de imagen que llevó a empresas como AT&T a romper sus vínculos con el golfista. Gillette redujo significativamente su exposición pública en anuncios y comerciales, y Tag Heuer suspendió temporalmente su relación, aunque posteriormente lo reactivó brevemente. En total, se estima que Tiger perdió entre 20 y 30 millones de dólares en patrocinios solo en el primer año tras el escándalo.

Tiger Woods. (Foto: Getty Images)

Lance Armstrong

El exciclista estadounidense perdió a sus principales patrocinadores después de que se confirmara su participación en un sistema de dopaje. Nike, Trek, Oakley y Michelob Ultra terminaron sus vínculos con él. Según ESPN, Nike le había pagado alrededor de US$40 millones durante su relación comercial, aunque esa cantidad corresponde a pagos acumulados, no al dinero que perdió tras el escándalo. Armstrong fue despojado de sus siete títulos del Tour de Francia.

Chicharito Hernández

En 2025, el delantero mexicano generó polémica por sus mensajes sobre los roles de género. Puma canceló su patrocinio, que según reportes estaba valorado en un millón de dólares anuales. Un medio español estimó que el impacto económico total, incluyendo otros conceptos, superaría los US$2.6 millones, aunque esa cifra no constituye una auditoría oficial.

El futbolista mexicano Javier 'Chicharito' Hernández lamentó el jueves el malestar que causaron sus comentarios hacia las mujeres, que fueron considerados "sexistas" y le causaron críticas de la presidenta de México y sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol y de su club, el Guadalajara. "Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención imitar, herir ni dividir", expresó Hernández en un mensaje escrito que publicó en Instagram. "Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad, especialmente en temas tan delicados", abundó 'Chicharito'. "Creo que el cambio comienza por uno mismo... Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad", reflexionó. Días pasados, en la red social TikTok, 'Chicharito' Hernández publicó un video donde criticaba y daba sugerencias a las mujeres. "Mujeres, están fracasando, están erradicando la masculinidad haciendo la sociedad hipersensible", expresó el futbolista. Además, el ex Real Madrid y Manchester United les recomendó: "encarnen su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre, que lo único que quiere es verlas feliz". El miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó de "machista" lo dicho por 'Chicharito' Hernández y consideró que "todavía tiene mucho que aprender" sobre el papel de las mujeres en la sociedad. Por su lado, la Federación Mexicana de Fútbol anunció "una multa económica y un apercibimiento" para el delantero, mientras que las Chivas de Guadalajara advirtieron que procederán conforme a su reglamentación interna. En su mensaje del jueves, Hernández se comprometió a aprovechar "esta oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una versión de mí mismo". Vía: AFP — Telemetro Reporta (@TReporta) July 24, 2025

Maria Sharapova

La tenista rusa dio positivo por meldonium en 2016. Nike y Porsche suspendieron inicialmente sus relaciones comerciales, mientras TAG Heuer no renovó su acuerdo. Sharapova había ganado US$29.7 millones durante el año anterior, principalmente por patrocinios, apariciones y regalías. Esa cifra refleja sus ingresos previos, no una pérdida confirmada por el caso.

Oscar Pistorius

El atleta paralímpico sudafricano perdió el respaldo de Nike y otras marcas después de ser acusado del asesinato de su pareja, Reeva Steenkamp, en 2013. Sus acuerdos comerciales estaban valorados en aproximadamente US$4.7 millones. Las empresas comenzaron a distanciarse de él tras conocerse el caso.

El atleta sudafricano Oscar Pistorius a su llegada al Tribunal Superior de Pretoria, Sudáfrica. (Foto: EFE)

Michael Phelps

En 2009, una fotografía en la que aparecía consumiendo marihuana llevó a Kellogg’s a no renovar su contrato con el nadador olímpico. La compañía no reveló cuánto valía el acuerdo. Phelps pidió disculpas y mantuvo el respaldo de otros patrocinadores.

Manny Pacquiao

En 2016, el boxeador filipino perdió su vínculo con Nike tras realizar comentarios homofóbicos. La compañía condenó sus declaraciones y anunció que ya no mantenía una relación comercial con él. El valor del contrato cancelado no fue divulgado públicamente.

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