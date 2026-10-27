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Resumen

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Como Kylian Mbappé, varias estrellas del deporte perdieron contratos millonarios por diversas polémicas. (Foto: Composición)
Como Kylian Mbappé, varias estrellas del deporte perdieron contratos millonarios por diversas polémicas. (Foto: Composición)
Por Marco Quilca León

Kylian Mbappé atraviesa una crisis comercial en China tras una polémica por un meme que lo compara con Mao Zedong. Las empresas Dongpeng, Mengniu y Milkground rompieron sus acuerdos publicitarios con el delantero del Real Madrid, mientras la televisión estatal suspendió las transmisiones de LaLiga.

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