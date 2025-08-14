Luis Enrique, técnico del PSG, realizó una cruda autocrítica tras la victoria de su equipo en la Supercopa de Europa frente al Tottenham Hotspur. A pesar de que el conjunto parisino se llevó el título en la tanda de penales tras un vibrante 2-2, el técnico español no dudó en reconocer la superioridad de su rival y la falta de preparación de su propio equipo.

“Para ser honesto el adversario (Tottenham) está en forma y nosotros no”, afirmó el entrenador luego del partido, con una franqueza que sorprendió a propios y extraños.

El estratega analizó el partido sin tapujos, admitiendo que la victoria se debió más a la fortuna que al mérito deportivo. “El adversario juega un muy buen partido, mete dos goles y merece ganar este partido, pero nosotros sin entrenar, porque hemos hecho seis entrenamientos, de los cuales dos han sido practicamente calentar, se ha notado que no tenemos el ritmo y el hábito de entrenar todavía”, reconoció.

A pesar de la desventaja de 2-0 y de un rendimiento por debajo de lo esperado, el PSG logró reaccionar y empatar el partido en tiempo reglamentario, forzando la definición desde los doce pasos. Luis Enrique calificó esta remontada como un golpe de “mucha suerte”.

“Hemos hecho dos goles en 10 minutos, un poco por lo impredecible que es el fútbol, y en ese sentido estoy muy contento porque nuestros aficionados se llevan un título más”, concluyó.