No todas las decisiones de un partido nacen desde el banco de suplentes. Algunas también se construyen desde el césped. Durante la pausa de hidratación del encuentro entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, las cámaras captaron una llamativa conversación entre Leandro Paredes y Lionel Scaloni. Mientras la Albiceleste estaba en ventaja, el desarrollo del juego dejaba sensaciones de incomodidad para el campeón del mundo, y el mediocampista no dudó en acercarse a su entrenador para compartir lo que estaba percibiendo desde el interior del campo.

Lejos de tratarse de un intercambio protocolar, el diálogo fue una verdadera charla táctica. Paredes explicó algunos movimientos de Suiza, las dificultades que encontraba Argentina para controlar determinados sectores del mediocampo y posibles ajustes para recuperar el dominio del partido. Scaloni escuchó atentamente, respondió con indicaciones puntuales y ambos cerraron la conversación antes de que el equipo regresara al juego. La escena dejó en evidencia el grado de confianza que existe entre el técnico y uno de sus futbolistas de mayor experiencia.

La imagen cobró aún más relevancia porque días antes del partido Scaloni había destacado públicamente la importancia de Paredes dentro del grupo. El entrenador elogió su compromiso, su jerarquía y la forma en que había logrado recuperarse de una lesión que puso en duda su presencia en el Mundial. Finalmente, el volante de Boca volvió a su mejor nivel, se adueñó de un lugar en el once titular desde el encuentro frente a Egipto y volvió a responder con una actuación sólida ante Suiza, confirmando que es una pieza clave en el funcionamiento del mediocampo argentino.

MUCHA PERO MUCHA CHARLA ENTRE PAREDES Y SCALONI: el jugador de Boca aprovechó la pausa de rehidratación, para marcar cosas con el DT.



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Más allá de las indicaciones del cuerpo técnico, la conversación también reflejó el peso que ha ganado Paredes dentro de la Albiceleste. Campeón del mundo y uno de los referentes del plantel, el volante se ha convertido en una extensión de Scaloni dentro del terreno de juego, con la personalidad suficiente para transmitir lo que observa durante el partido y aportar soluciones en momentos de dificultad. Esa comunicación permanente entre entrenador y futbolistas ha sido, precisamente, una de las fortalezas de la selección argentina durante el exitoso ciclo del técnico nacido en Pujato.

Argentina terminó sellando su clasificación a las semifinales, pero una de las imágenes que dejó la victoria no fue un gol ni una atajada. Fue esa breve conversación entre Paredes y Scaloni, un intercambio que resumió el espíritu de una selección en la que las decisiones se construyen de manera colectiva. En un equipo lleno de figuras, la voz del mediocampista también tiene peso, y esa confianza mutua sigue siendo uno de los pilares de una Albiceleste que sueña con defender la corona mundial.

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