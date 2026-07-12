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Resumen

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Por Marco Quilca León

No todas las decisiones de un partido nacen desde el banco de suplentes. Algunas también se construyen desde el césped. Durante la pausa de hidratación del encuentro entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, las cámaras captaron una llamativa conversación entre Leandro Paredes y Lionel Scaloni. Mientras la Albiceleste estaba en ventaja, el desarrollo del juego dejaba sensaciones de incomodidad para el campeón del mundo, y el mediocampista no dudó en acercarse a su entrenador para compartir lo que estaba percibiendo desde el interior del campo.

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