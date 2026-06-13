Goles que no haces...La selección suiza fue aplastante en el primer tiempo, pero apenas pudo marcar un gol ante una endeble Qatar. La falta de efectividad de cara al arco le costó caro y el duelo culminó en empate en la fecha 1 del Mundial 2026.

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Breel Embolo (17′) marcó desde el punto penal a favor de los suizos, y las oportunidades de gol no dejaron de llegar, pero el 1-0 se mantuvo hasta los 90 minutos.

Ya con el tiempo agregado, Boualemen Khoukhi, de cabeza, puso las tablas en el marcador. El defensor qatarí apareció en el área rival y derrotó al portero Kobel.

De esta manera, todo queda empatado en el Grupo B. Suiza, Canadá, Qatar y Bosnia sumaron un punto cada uno en la fecha 1.