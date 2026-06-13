Resumen

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SAN FRANCISCO (United States), 13/06/2026.- Players of Qatar celebrate after the FIFA World Cup 2026 group stage match Qatar against Switzerland, in San Francisco, USA, 13 June 2026. (Suiza, Catar) EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY
SAN FRANCISCO (United States), 13/06/2026.- Players of Qatar celebrate after the FIFA World Cup 2026 group stage match Qatar against Switzerland, in San Francisco, USA, 13 June 2026. (Suiza, Catar) EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY
/ BENJAMIN FANJOY
Por Redacción EC

Goles que no haces...La selección suiza fue aplastante en el primer tiempo, pero apenas pudo marcar un gol ante una endeble Qatar. La falta de efectividad de cara al arco le costó caro y el duelo culminó en empate en la fecha 1 del Mundial 2026.

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