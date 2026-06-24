El plantel argentino sorprendió a Messi con un regalo especial y un mensaje que emocionó a los hinchas. Foto: Rodrigo de Paul/Instagram
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Por Redacción EC

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