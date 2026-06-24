En la fotografía compartida por De Paul se puede observar que cada integrante de la Selección posó junto a Messi vistiendo una camiseta especial. En el frente, cada jugador lucía una imagen junto al capitán, acompañada por la frase: “Feliz cumpleaños, Leo”.

Sin embargo, el detalle más emotivo se encontraba en la parte posterior de la prenda, un mensaje que fue dado a conocer por Julián Álvarez y que sintetizó el sentimiento de toda una generación de futbolistas que crecieron admirando al Diez.

“A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles. ¡Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos! Feliz cumpleaños capitán, te amamos. ¡Qué seas inmensamente feliz!”, se lee en la dedicatoria que rápidamente se viralizó en las redes sociales y conmovió a miles de hinchas alrededor del mundo.

El regalo de la Scaloneta a Messi en su cumpleaños: una camiseta cargada de emociones y recuerdos. Foto: Julián Álvarez/Instagram

Los saludos de los jugadores para el capitán

Rodrigo De Paul fue uno de los primeros en compartir imágenes de la celebración. También lo hicieron Julián Álvarez y Enzo Fernández, quien escribió: “Feliz cumpleaños ídolo. Que seas siempre muy feliz, capitán”.

A los mensajes se sumaron otros integrantes del plantel como Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás González, Facundo Medina, Marcos Senesi, Valentín Barco y Giuliano Simeone, quienes aprovecharon la fecha para expresar públicamente su cariño y admiración por el máximo referente de la Albiceleste.

Los homenajes comenzaron desde la madrugada en la concentración argentina en Kansas City. Antes del entrenamiento, los futbolistas sorprendieron al capitán con una torta de cumpleaños y un festejo íntimo.

El propio Messi compartió imágenes del momento y escribió: “Anoche arrancamos con una linda sorpresa. ¡Gracias!”.

La celebración encuentra a la Selección Argentina en un gran presente deportivo, ya clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y con el objetivo de seguir avanzando en busca de un nuevo título.

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