La convocatoria de Neymar al Mundial 2026 no solo generó impacto en Brasil, sino también emocionó a figuras históricas del fútbol como Marcelo. El exjugador del Real Madrid protagonizó una llamativa celebración al enterarse de la inclusión del delantero en la lista definitiva elaborada por Carlo Ancelotti, dejando ver la importancia del ‘10’ dentro y fuera del campo.

En el video difundido, Marcelo aparece reaccionando con euforia, entre sonrisas y gestos de aprobación, reflejando el sentir de muchos hinchas brasileños que esperaban ver nuevamente a Neymar en una Copa del Mundo. La escena se volvió viral en redes sociales, consolidando el regreso del atacante como uno de los momentos más comentados de la jornada.

La presencia de Neymar en la convocatoria había generado un intenso debate en la previa, principalmente por su estado físico y la falta de continuidad en la selección en los últimos años. Sin embargo, el técnico Carlo Ancelotti apostó por su experiencia y liderazgo, considerando que puede ser determinante en momentos clave del torneo.

La reacción de Marcelo tras la convocatoria de Neymar al Mundial. Como cualquier futbolero.



Marcelo somos todos💛 pic.twitter.com/mgoA4JuYmA — Juez Central (@Juezcentral) May 18, 2026

De esta manera, Neymar disputará su cuarto Mundial con Brasil, en un equipo que mezcla figuras consolidadas y jóvenes talentos. Con el respaldo de referentes como Marcelo y la expectativa de todo un país, la ‘Canarinha’ buscará volver a lo más alto del fútbol mundial en la cita de Norteamérica.



