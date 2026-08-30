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Resumen

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Ronal Domínguez tuvo que ser retirado en ambulancia tras recibir un fuerte rodillazo de su propio arquero. (Foto: Agencias)
Ronal Domínguez tuvo que ser retirado en ambulancia tras recibir un fuerte rodillazo de su propio arquero. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Una escalofriante escena se vivió en los minutos finales del partido entre Deportivo Recoleta y Olimpia por el Torneo Clausura de Paraguay. Ronal Domínguez, mediocampista del conjunto local, quedó tendido sobre el césped después de recibir un fuerte impacto en el rostro por parte de su propio compañero, el arquero Andrés Marsengo.

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