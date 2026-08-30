Una escalofriante escena se vivió en los minutos finales del partido entre Deportivo Recoleta y Olimpia por el Torneo Clausura de Paraguay. Ronal Domínguez, mediocampista del conjunto local, quedó tendido sobre el césped después de recibir un fuerte impacto en el rostro por parte de su propio compañero, el arquero Andrés Marsengo.

La acción ocurrió aproximadamente a los 83 minutos. Marsengo salió de su área para intentar despejar un balón aéreo, pero en su recorrido levantó la rodilla y terminó impactando directamente contra la cara de Domínguez, quien también iba en busca de la pelota. El golpe fue tan contundente que el futbolista cayó inmediatamente y tuvo que recibir atención médica sobre el campo.

Domínguez no pudo continuar y fue retirado del estadio en ambulancia, mientras los primeros reportes señalaron que habría sufrido una “rotura del tabique nasal”. El jugador fue trasladado a un centro médico para someterse a estudios y permanecer bajo observación.

😖DURO GOLPE



🚑Ronal Domínguez tuvo que ser retirado en ambulancia tras recibir un fuerte impacto en la cara. Su compañero, el arquero Andrés Marsengo, salió en busca de un balón y el choque fue inevitable.



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Sin embargo, horas después aparecieron reportes médicos que llevaron tranquilidad sobre su estado general. Según información difundida por el entorno de Recoleta, el futbolista sufrió un traumatismo facial asociado a una conmoción cerebral leve, pero se encontraba clínicamente estable, bajo control médico y fuera de peligro.

La imagen del rodillazo rápidamente se volvió viral por la violencia del impacto, aunque se trató de una acción completamente accidental entre dos futbolistas del mismo equipo. El encuentro terminó con triunfo de Olimpia por 2-1, pero el resultado quedó en segundo plano ante la preocupación generada por la lesión de Domínguez.

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