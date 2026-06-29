Por Kenyi Peña Andrade

Brasil estuvo muy cerca de darle vuelta al marcador frente a Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero la fortuna no estuvo de su lado. La Canarinha encontró resistencia en la sólida actuación del arquero Suzuki y en los postes, factores que impidieron que los sudamericanos tomaran la ventaja en un encuentro que se mantiene igualado 1-1. Uno de los momentos más emocionantes del compromiso tuvo como protagonista a Vinicius Júnior.