Brasil estuvo muy cerca de darle vuelta al marcador frente a Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero la fortuna no estuvo de su lado. La Canarinha encontró resistencia en la sólida actuación del arquero Suzuki y en los postes, factores que impidieron que los sudamericanos tomaran la ventaja en un encuentro que se mantiene igualado 1-1. Uno de los momentos más emocionantes del compromiso tuvo como protagonista a Vinicius Júnior.

El atacante brasileño tomó el balón por el sector izquierdo, dejó en el camino a dos defensores japoneses con una brillante acción individual y sacó un potente remate que superó al guardameta rival.

Sin embargo, cuando los aficionados brasileños ya celebraban el tanto de la remontada, el balón terminó estrellándose en el poste izquierdo, ahogando el grito de gol de la ‘Verdeamarela’. La acción generó incredulidad entre los jugadores y el comando técnico brasileño, que no podían creer la oportunidad desperdiciada.

¡EL PALO LE DIJO QUE NO A VINI!



El 7 de Brasil buscó su gol, pero Suzuki y el poste izquierdo le negaron el gol de la remontada a la Verdeamarela.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2RpU1LIGe5 — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026

Con el marcador empatado, el partido se mantiene abierto y cargado de tensión. Brasil continúa buscando los espacios para romper la resistencia japonesa, mientras el conjunto asiático intenta aprovechar cada contragolpe para sorprender y sellar su clasificación a la siguiente ronda.

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