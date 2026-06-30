Por Kenyi Peña Andrade

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) emitió un comunicado oficial para expresar su rechazo por una serie de hechos ocurridos en la antesala del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a México. A través del documento, el organismo informó que ya presentó un reclamo formal ante la organización del torneo al considerar que se registraron acciones que atentan contra los valores que debe promover una Copa del Mundo.