Hace algunos días, Vélez Sarsfield hizo oficial la llegada de Ricardo Gareca al club, el ‘Tigre’ volvió luego de 10 años y fue presentado ante la hinchada de liniers. El director técnico argentino se emocionó hasta las lágrimas tras el buen recibimiento.

Todos los hinchas de Vélez se encuentran felices, sin embargo hay uno en especial que lo muestra en redes sociales. Nos referimos a Gonzalo Conde, más conocido como Bizarrap, quien le mandó un mensaje a Gareca mediante redes sociales.

“Gracias por volver”, fue el mensaje del DJ luego de que las redes sociales del club pongan la imagen del ‘Tigre’ saludando a los fanáticos en el estadio José Amalfitani.

Uno de los DJs más conocidos del mundo, agradeció a Ricardo Gareca por su regreso a Vélez. (Foto: Captura Vélez)

Declaraciones de Ricardo Gareca

“Estar en Vélez es algo que trae recuerdos de todo tipo, por todas las cosas que uno vivió acá. Es un honor que me haya dado la oportunidad de estar nuevamente al frente del equipo. Les agradezco por confiar nuevamente en mí”

“Es una alegría inmensa. Ya había ido a la Villa, hermosa, como siempre. Estar al frente del equipo es algo esperado. La verdad que toda mi familia está inmensamente feliz. Si hay una característica de Vélez es hacer sentir bien a la gente, especialmente a los que venimos a trabajar. Esto es fútbol, uno busca que le vaya bien. Tengo solo agradecimiento a la gente, desde que fui jugador, siempre el hincha me atendió muy bien, eternamente agradecido. Ojalá que podamos estar a la altura, nos espera una gran responsabilidad. Nos gusta el plantel, lo vi en el exterior, y en esta etapa que estuve, siempre me dio la sensación buena en todo aspecto. Cuando Cristian me llamó para estar al frente, realmente me gustó el desafío”.

“Todavía está abierto el tema del cuerpo técnico. Vélez me da la posibilidad, lo agradezco porque es un costo, tengo la posibilidad de contar con el Turu (Flores). A Patricio (Camps) lo conozco, lo estamos analizando. No es algo definido”.

“De Ecuador me llaman periodistas y yo estoy enfocado en Vélez, quiero dar por terminada la situación. Se dilataron demasiado las conversaciones. Había interés de parte y parte. Se llegó a un punto impensado para mí en el cual pasó lo que pasó y no se resolvía. A partir que se comunicaron conmigo, hasta que empecé con Vélez, con el presidente y Bassedas, pasaron 50 días. Siempre en esas circunstancias impensadas, recibí el llamado de Cristian. Es algo que lógicamente escapa a toda posibilidad, cuando Vélez me da la oportunidad, también existe la posibilidad de la Liga Argentina, que es hermosa, y lo sé porque lo viví en el extranjero, la repercusión que tiene. Siempre está la posibilidad de volver a estar en mi país. Y darme la posibilidad en un club como Vélez, al surgir dejé entrever que si existía lo de Vélez iba a ser difícil ir otra vez al extranjero”.