La FIFA estaría analizando introducir un ajuste importante en la manera en que se organizan las definiciones por penales, con el objetivo de hacer el proceso más equilibrado y reducir cualquier posible ventaja previa entre los equipos. La iniciativa forma parte de una revisión más amplia de los protocolos de competencia que se están evaluando para el Mundial 2026.

En la actualidad, antes de que comience una tanda desde los doce pasos, se realizan dos sorteos independientes mediante moneda. El primero determina en qué arco se ejecutará la definición, mientras que el segundo establece qué selección iniciará la serie pateando. Este doble procedimiento ha estado vigente durante años en los torneos organizados por el máximo ente del fútbol.

Sin embargo, la nueva propuesta busca simplificar ese sistema y llevarlo a una sola instancia de sorteo. De esta manera, se intentaría reducir la influencia del azar duplicado y hacer el proceso más directo y transparente para los equipos involucrados en una instancia tan decisiva.

De concretarse la modificación, podría empezar a aplicarse a partir de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, marcando un cambio significativo en uno de los momentos más tensos y determinantes del fútbol competitivo.

De acuerdo con la propuesta, el conjunto que resulte favorecido en el sorteo inicial tendría la potestad de elegir entre dos alternativas clave: definir el orden de ejecución de los disparos o seleccionar el arco en el que se llevará a cabo la tanda. No habría posibilidad de escoger ambas variables.

Una vez tomada esa decisión, el equipo contrario quedaría automáticamente asignado a la opción restante, sin intervención adicional ni nuevos sorteos.

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