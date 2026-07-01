Por Kenyi Peña Andrade

La FIFA hizo un balance positivo de las nuevas reglas arbitrales implementadas durante la Copa Mundial 2026 y destacó que las modificaciones han cumplido con el principal objetivo de reducir las pérdidas de tiempo y aumentar el tiempo efectivo de juego. Así lo explicó Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros, en un artículo donde analizó los primeros resultados obtenidos tras la fase de grupos.