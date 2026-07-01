La FIFA hizo un balance positivo de las nuevas reglas arbitrales implementadas durante la Copa Mundial 2026 y destacó que las modificaciones han cumplido con el principal objetivo de reducir las pérdidas de tiempo y aumentar el tiempo efectivo de juego. Así lo explicó Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros, en un artículo donde analizó los primeros resultados obtenidos tras la fase de grupos.

El exárbitro italiano resaltó que las tres medidas introducidas han tenido una respuesta favorable por parte de jugadores y equipos. Entre ellas figuran el límite de cinco segundos para ejecutar saques de puerta y de banda, los diez segundos permitidos para que un futbolista sustituido abandone el terreno de juego y el minuto obligatorio que debe permanecer fuera del campo un jugador que haya recibido atención médica. “Tres medidas han resultado muy eficaces y ya están consideradas innovaciones muy positivas”, aseguró Collina, quien también destacó que las reglas fueron explicadas previamente a entrenadores, futbolistas y medios de comunicación antes del inicio del torneo.

Collina reveló además que el nivel de cumplimiento ha sido muy alto durante los primeros 72 partidos del campeonato. Según detalló, solo un futbolista incumplió el límite de diez segundos al ser sustituido, mientras que únicamente se registraron cuatro infracciones en saques de puerta y once en saques de banda por exceder el tiempo permitido. Asimismo, subrayó que “la cantidad de lesiones se ha reducido espectacularmente” y que el comportamiento de los protagonistas ha sido ejemplar, al punto de que apenas se mostraron dos tarjetas amarillas a jugadores y dos a entrenadores por protestar decisiones arbitrales.

En su análisis, el presidente de la Comisión de Árbitros también explicó los criterios que la FIFA trasladó a los jueces para mantener la fluidez de los encuentros. Señaló que se pidió no sancionar los contactos normales propios del juego y poner especial atención a las acciones en las que un atacante bloquea intencionalmente el desplazamiento de un defensor o del guardameta. “Para no romper el ritmo de los partidos, se recomendó a los árbitros que no castigaran los contactos normales en el fútbol y se centraran en situaciones específicas”, indicó Collina, quien remarcó que estos lineamientos fueron comunicados con anticipación a las selecciones para evitar sorpresas durante el Mundial.

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