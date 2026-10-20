La FIFA impuso duras sanciones al entrenador de Egipto, Hossam Hassan, a su hermano Ibrahim Hassan y al delantero Mostafa Ziko por los incidentes y las declaraciones posteriores a la derrota por 3-2 ante Argentina en los octavos de final del Mundial. Las medidas disciplinarias se relacionan con los gestos del técnico durante el encuentro y las fuertes acusaciones del futbolista contra el arbitraje.

La decisión del Comité de Disciplina se conoció más de tres meses después del partido, que estuvo marcado por los reclamos de la selección egipcia tras la anulación de un gol de Ziko. La Asociación Egipcia de Fútbol (EFA) confirmó las sanciones mediante un comunicado oficial y anunció que solicitará los fundamentos detallados de las resoluciones para evaluar una posible apelación.

ATLANTA, GEORGIA - JULY 07: Referee Francois Letexier shows a yellow card to Hossam Hassan, Head Coach of Egypt, during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. Buda Mendes/Getty Images/AFP (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / BUDA MENDES

¿Qué sanciones impuso la FIFA al entrenador y al jugador de Egipto?

Hossam Hassan recibió una suspensión de tres partidos por sus gestos durante el encuentro ante Argentina. Su hermano Ibrahim Hassan, integrante del cuerpo técnico egipcio, fue castigado con la misma cantidad de encuentros.

La sanción más extensa recayó sobre Mostafa Ziko, quien recibió cinco partidos de suspensión por sus declaraciones contra el arbitraje después de la eliminación de su selección. El delantero cuestionó duramente la actuación del árbitro y aseguró que varias decisiones habían perjudicado a Egipto.

Los gestos de Hossam Hassan durante el Argentina vs. Egipto

Uno de los episodios que motivaron la sanción al entrenador ocurrió en medio de los reclamos por el gol anulado a Mostafa Ziko. En un ambiente de tensión y protestas, Hassan cruzó ambos brazos y mostró el gesto frente a las cámaras de televisión.

La acción se produjo durante la derrota por 3-2 ante Argentina, en un partido en el que el conjunto egipcio cuestionó varias decisiones arbitrales. Después del encuentro, el técnico defendió el rendimiento de su equipo y sostuvo que merecía un resultado favorable.

“Hemos merecido la victoria. Argentina presionó al árbitro antes porque era francés”, había declarado Hassan tras la eliminación.

Mostafa Ziko acusó al árbitro de perjudicar a Egipto

El delantero egipcio fue más allá de las críticas habituales al arbitraje y cuestionó directamente la imparcialidad del juez del encuentro. Sus declaraciones posteriores a la derrota motivaron la sanción de cinco partidos impuesta por la FIFA.

“Fue injusto. Su injusticia fue clara y evidente. Nos persiguió desde el inicio. No quería que ganáramos”, expresó Ziko tras el compromiso.

Además, el futbolista llegó a afirmar que el partido había sido dirigido y que el campeonato estaba amañado.

Mostafa Ziko carga contra el árbitro y la FIFA luego de la eliminación de Egipto en el Mundial 2026. Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK

Egipto evalúa apelar las sanciones de la FIFA

Tras conocer las resoluciones, la Asociación Egipcia de Fútbol informó que solicitó a la FIFA los fundamentos detallados de las sanciones contra Hossam Hassan, Ibrahim Hassan y Mostafa Ziko.

La EFA analizará los argumentos del Comité de Disciplina para determinar si corresponde presentar una apelación, de acuerdo con los reglamentos vigentes.

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