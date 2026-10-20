DT de Egipto denuncia decisiones arbitrales tras la remontada de Argentina en el Mundial 2026. Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK
DT de Egipto denuncia decisiones arbitrales tras la remontada de Argentina en el Mundial 2026. Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK
Por Redacción EC

La FIFA impuso duras sanciones al entrenador de Egipto, Hossam Hassan, a su hermano Ibrahim Hassan y al delantero Mostafa Ziko por los incidentes y las declaraciones posteriores a la derrota por 3-2 ante Argentina en los octavos de final del Mundial. Las medidas disciplinarias se relacionan con los gestos del técnico durante el encuentro y las fuertes acusaciones del futbolista contra el arbitraje.

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