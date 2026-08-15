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Resumen

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FIFA publica el video inédito del árbitro entre España y la Argentina de Messi. (Foto: AFP)
FIFA publica el video inédito del árbitro entre España y la Argentina de Messi. (Foto: AFP)
Por Marco Quilca León

La FIFA sorprendió al publicar imágenes inéditas de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, grabadas desde la cámara corporal del árbitro esloveno Slavko Vincic. El material permite observar la definición desde una perspectiva completamente diferente, con los diálogos del juez con los futbolistas, sus indicaciones y varios momentos que no fueron captados por las cámaras de televisión.

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