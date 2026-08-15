La FIFA sorprendió al publicar imágenes inéditas de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, grabadas desde la cámara corporal del árbitro esloveno Slavko Vincic. El material permite observar la definición desde una perspectiva completamente diferente, con los diálogos del juez con los futbolistas, sus indicaciones y varios momentos que no fueron captados por las cámaras de televisión.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el intercambio entre Vincic y Lionel Messi. El árbitro se acercó al capitán argentino durante el partido y le hizo un pedido relacionado con la actitud de Leandro Paredes, quien protagonizó varios cruces con los futbolistas españoles. “¡Messi, controla a Paredes!”, se escucha decir al juez en las imágenes difundidas.

La cámara también permitió observar con mayor cercanía distintos episodios de la final, desde los momentos previos al inicio hasta los enfrentamientos entre los jugadores. La FIFA mostró así una mirada íntima de la actuación de Vincic, quien tuvo la responsabilidad de dirigir el partido más importante del torneo en el MetLife Stadium.

🤯🇦🇷🇪🇸 La FIFA publica el POV del árbitro en la final del Mundial entre Argentina y España.



Cámaras, conversaciones y jugadas vistas literalmente desde dentro del campo. 🎥⚽



Nunca habíamos vivido una final del mundo así. pic.twitter.com/xKcG2SW3CO — 120 ZONE | Football (@120zone) August 14, 2026

El material adquiere todavía mayor valor por tratarse del último partido de Vincic como árbitro profesional. El esloveno llegó a la final después de haber dirigido cinco encuentros mundialistas entre las ediciones de 2022 y 2026, y cerró su carrera en el máximo escenario posible.

Las imágenes se convirtieron rápidamente en uno de los contenidos más comentados después de la final, pues permiten revivir la definición que España ganó ante Argentina desde los ojos del principal responsable de impartir justicia. A casi un mes de aquel partido, la cámara de Vincic reveló conversaciones y situaciones que hasta ahora habían permanecido fuera del alcance de los aficionados.

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