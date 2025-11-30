La final en Lima que incendió las redes: de la burla del Flamengo contra Palmeiras y el gesto a la ‘U’ a la celebración de Trauco y Ronaldinho

Mientras en el césped del Estadio Monumental, Flamengo y Palmeiras libraban la batalla del año por la definición de la Copa Libertadores 2025; en redes sociales se jugaba la otra final: tuits, historias de Instagram y publicaciones reaccionando a las polémicas del encuentro.

Fue una final de Libertadores entre dos quipos brasileños que se han enfrentado en 19 oportunidades desde 2020, disputaron la final de la Libertadores 2021 y están peleando palmo a palmo el Brasileirao; es decir, una final con más pierna fuerte y estudio que juego. Y en medio de la fricción, la polémica estuvo a la orden del día.

Cuando el reloj marcaba la media hora de juego, el chileno Erick Pulgar fue protagonista de una acción que causó revuelo: pateó en la canilla a Bruno Puchs sin que el balón esté en juego, pero el árbitro Darío Herrera solo sacó amarilla y tampoco recibió el llamado del VAR que estuvo a cargo de su compatriota Héctor Paletta.

La acción generó la consternación del mundo fútbol a través de redes sociales. John Textor, accionista mayoritario del Botafogo, último campeón de la Copa y rival acérrimo del ‘Fla’, utilizó su Instagram para pronunciarse. “¿Sin tarjeta roja? Parece que los dioses del fútbol animan al Flamengo”, escribió en una ‘storie’.

La publicación de John Textor, accionista mayoritario de Botafogo.

Calificada como “vergonzosa” por el reconocido periodista argentino Martín Liberman, la acción de Pulgar desató que el diario “AS” de España señale al ‘Mengao’ como “Campeones con escándalo”, mientras las redes sociales se inundaron de la fotografía de la pierna de Fuchs con la marca que le dejó el volante chileno que continuó jugando.

La celebración: De Ronaldinho a Paolo y Trauco

El golazo de Danilo consagró al Flamengo como el campeón de la Libertadores y brasileño con más títulos del torneo (4). Y desató la alegría de algunos jugadores que pasaron la institución. Ronaldinho felicitó al club a través de su Twitter, mientras que el peruano Miguel Trauco publicó una ‘storie’ en Instagram con una foto suya de cuando jugaba en el ‘Mengao’ y el siguiente mensaje: “Una vez Flamengo, siempre Flamengo”.

Paolo Guerrero, por su parte, asistió al partido con su familia. Aunque no publicó nada en sus redes, su esposa Ana Paula Consorte sí lo hizo y mostró a casi todos con la camiseta rojinegra. Llamativamente Paolo no tenía puesta una camiseta del ‘Mengao’, pero sí un polo color rojo. “Espero que sea una gran final y que Flamengo salga campeón”, había dicho en la previa del encuentro.

Las redes también sirvieron para desatar la euforia. La cuenta de Twitter oficial de Flamengo tuvo una reacción a la altura una vez que el árbitro Herrera pitara la final. Pero no quedó ahí. También hubo momento para dedicarle una publicación en tono de burla del Palmeiras y, de paso, a Andreas Pereira, volante con pasando en el ‘Mengao’ que en esta ocasión defendió los colores del Palmeiras.

Pero también hubo tiempo para los grandes gestos. La cuenta en español del monarca de América no dudó en agradecer a Universitario por “prestarles” el Monumental, estadio donde consiguió la Copa en 2019. “Gracias causitas por prestarnos la casa para el festejo otra vez”, dice el tuit, recibiendo luego la respuesta del club crema.