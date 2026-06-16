Por Redacción EC

La selección de Argentina tuvo un gesto especial con Leonardo Balerdi en la antesala de su participación en el Mundial 2026. El plantel albiceleste posó para una fotografía dedicada al defensor, quien quedó fuera de la competición debido a una lesión. La imagen, compartida en redes sociales, buscó transmitirle apoyo en uno de los momentos más difíciles de su carrera profesional.