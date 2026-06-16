La selección de Argentina tuvo un gesto especial con Leonardo Balerdi en la antesala de su participación en el Mundial 2026. El plantel albiceleste posó para una fotografía dedicada al defensor, quien quedó fuera de la competición debido a una lesión. La imagen, compartida en redes sociales, buscó transmitirle apoyo en uno de los momentos más difíciles de su carrera profesional.

La respuesta del futbolista no tardó en llegar. A través de un emotivo mensaje, Balerdi reconoció el impacto que tuvo para él recibir el respaldo de sus compañeros. El zaguero admitió que los días posteriores a conocerse su ausencia en la Copa del Mundo fueron especialmente complicados, sobre todo por el esfuerzo realizado durante años para alcanzar la posibilidad de disputar el torneo más importante del fútbol.

Pese a la decepción inicial, el jugador dejó entrever una mirada más serena sobre la situación. Con el paso de las semanas, el defensor comenzó a enfocarse en su proceso de recuperación y en los objetivos que puedan presentarse más adelante en su carrera. Al mismo tiempo, reafirmó su compromiso con la selección argentina, aunque ahora desde un rol diferente y lejos de los terrenos de juego.

🥹🇦🇷 Leonardo Balerdi, sobre la foto del plantel de la Selección Argentina mandándole FUERZAS PARA LA RECUPERACIÓN:



“Despertarme y ver esta foto ME LLENA DE EMOCIÓN.



No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo… pic.twitter.com/NI05Ui9ngI — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 16, 2026

El mensaje de Balerdi encontró una rápida respuesta entre los aficionados, que destacaron tanto el gesto del plantel como la actitud del futbolista frente a una adversidad tan significativa. Mientras Argentina inicia un nuevo desafío mundialista, el defensor seguirá acompañando al grupo a la distancia, aferrado a la esperanza de volver más fuerte y con la convicción de seguir formando parte del futuro de la Albiceleste.

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