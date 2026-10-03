Lionel Messi volvió a ser protagonista fuera de las canchas, esta vez por su reciente incursión como propietario de un club español. Apenas un día después de anunciarse su adquisición del CD Eldense, el equipo logró una contundente victoria por 4-1 ante el Real Oviedo por la Segunda División de España. La imagen del capitán argentino siguiendo el partido desde una computadora portátil, vestido con la indumentaria de la selección argentina y con un mate en la mano, no tardó en viralizarse.

La fotografía fue compartida por el propio Eldense en sus redes sociales, acompañada del mensaje: “Una victoria importante conseguida entre TODOS”. Messi también publicó la imagen en una historia de Instagram y respondió con una frase de aliento: “Aúpa Deportivo”, junto a emojis de aplausos y una mención a la cuenta oficial del club. Su gesto generó repercusión entre los aficionados, que ahora siguen de cerca el inicio de esta nueva etapa institucional.

El triunfo tuvo un valor especial para el conjunto dirigido por Javier Calleja. El Real Oviedo se adelantó prácticamente desde el comienzo con un tanto de Alberto Reina, pero el Eldense remontó en el segundo tiempo. Roberto López y Fidel Chaves marcaron de penal, mientras que Aingeru Olabarrieta y Jorge Rastrojo completaron la goleada. Con esos cuatro tantos, el equipo alicantino consiguió una victoria que le permitió salir de los puestos de descenso.

La compra del Eldense fue anunciada oficialmente el jueves 1 de octubre. El club, fundado en 1921 y con sede en Elda, Alicante, confirmó la llegada de Messi como nuevo propietario y señaló que el proyecto apunta al desarrollo deportivo, institucional y social de la entidad. La operación, sin embargo, todavía está pendiente de la autorización correspondiente del Consejo Superior de Deportes de España.

Aunque la cifra de 13 millones de dólares fue difundida en distintas informaciones sobre la operación, el comunicado oficial del Eldense no detalló el monto de la compra. Para Messi, esta adquisición amplía su presencia en el fútbol más allá de su carrera como jugador: el argentino ya tenía vínculos con otros proyectos deportivos, entre ellos el UE Cornellà, en España, y Deportivo LSM, en Uruguay. Ahora, la goleada del Eldense y su publicación en redes marcaron el primer festejo público del astro como dueño del equipo alicantino.

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