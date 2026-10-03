icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El astro argentino celebró a distancia el triunfo por 4-1 ante el Real Oviedo. Foto: EFE/Cristobal Herrera
El astro argentino celebró a distancia el triunfo por 4-1 ante el Real Oviedo. Foto: EFE/Cristobal Herrera
Por Marco Quilca León

Lionel Messi volvió a ser protagonista fuera de las canchas, esta vez por su reciente incursión como propietario de un club español. Apenas un día después de anunciarse su adquisición del CD Eldense, el equipo logró una contundente victoria por 4-1 ante el Real Oviedo por la Segunda División de España. La imagen del capitán argentino siguiendo el partido desde una computadora portátil, vestido con la indumentaria de la selección argentina y con un mate en la mano, no tardó en viralizarse.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.