Por Kenyi Peña Andrade

La frustración se apoderó de Kylian Mbappé tras el segundo gol de España en la semifinal del Mundial 2026 frente a Francia. El delantero y capitán de los ‘Bleus’ no pudo ocultar su fastidio luego de que Pedro Porro ampliara la ventaja de la Roja, dejando a su selección contra las cuerdas en la lucha por un lugar en la final.