La frustración se apoderó de Kylian Mbappé tras el segundo gol de España en la semifinal del Mundial 2026 frente a Francia. El delantero y capitán de los ‘Bleus’ no pudo ocultar su fastidio luego de que Pedro Porro ampliara la ventaja de la Roja, dejando a su selección contra las cuerdas en la lucha por un lugar en la final.

Apenas el balón ingresó al arco francés, las cámaras captaron la reacción del atacante. Mbappé levantó el brazo en señal de molestia, dirigió la mirada hacia el cielo y caminó con evidente incomodidad rumbo al círculo central para reanudar el encuentro, reflejando el difícil momento que atravesaba su equipo.

El tanto de Pedro Porro significó el 2-0 parcial a favor de España, que hasta ese momento controlaba el desarrollo del compromiso con una actuación sólida en ambos extremos del campo. Francia, en cambio, se veía obligada a cambiar su planteamiento en busca de una rápida reacción para mantenerse con vida en la semifinal.

Con el marcador adverso, toda la presión recayó sobre Mbappé y el ataque francés, llamados a liderar una remontada que les permitiera seguir soñando con la clasificación. Mientras tanto, España acariciaba el boleto a la gran final del Mundial 2026 gracias a una ventaja que parecía encaminar la historia a su favor.

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