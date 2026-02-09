“Bufón”: La fuerte reacción de Mbappé contra un árbitro en España

Los partidos del Real Madrid suelen dejar más que un marcador, y la visita a Mestalla no fue la excepción. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa venció 0-2 al Valencia gracias a los goles de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé, un resultado que lo mantiene a solo un punto del Barcelona en la lucha por la cima.

Más allá del desempeño futbolístico, las cámaras volvieron a captar situaciones llamativas durante el duelo. Esta vez, quien protagonizó una escena particular fue Kylian Mbappé, involucrado en un cruce verbal con el cuerpo arbitral, específicamente con el cuarto árbitro.

El episodio ocurrió en el descanso del partido, cuando el delantero francés reclamaba una acción ofensiva que había sido sancionada como fuera de juego. La conversación quedó registrada por la transmisión oficial.

🗣️‼️ Mbappé se mofó del árbitro durante el descanso: "El muy payaso" pic.twitter.com/FmyC2kkgfF — Diario SPORT (@sport) February 9, 2026

“¿Cómo puede ser fuera de juego? Solo te pido una explicación”, se escucha decir a Mbappé en las imágenes. El cuarto árbitro respondió con calma: “Con las cámaras es muy justo, vayamos adentro”. El atacante replicó: “Vamos adentro entonces, porque no lo entiendo”.

Sin embargo, las cámaras de DAZN siguieron grabando ya dentro del túnel. Allí, Mbappé volvió a dirigirse al árbitro: “Tú me dices que hablemos dentro, estoy dentro y no me dices nada”, reclamó, visiblemente molesto por la falta de respuesta.

Instantes después, el delantero se giró hacia un compañero y comentó en francés: “Très le bouffon”, una expresión que puede traducirse como “Hace mucho el bufón”, frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.