LA Galaxy vs. Toluca se verán las caras por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Ambos clubes tienen grandes planteles y lucharán por seguir en camino rumbo a un nuevo trofeo internacional. El partido se jugará este miércoles 15 de abril de 2026 en el Dignity Health Sports Park. El conjunto mexicano llega con ventaja tras vencer 4-2 en la ida. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿A qué hora juegan LA Galaxy vs. Toluca por Copa de Campeones Concacaf?

El duelo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre LA Galaxy vs. Toluca comenzará a las 7:00 PM (tiempo del centro de México).

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 2:00 a.m.

¿Dónde ver LA Galaxy vs. Toluca EN VIVO por Copa de Campeones Concacaf?

La transmisión del partido LA Galaxy vs. Toluca estará disponible en FOX One y FOX+ en todo el territorio azteca. Asimismo, en Sudamérica se podrá ver por Disney+.

¿Qué canal transmite LA Galaxy vs. Toluca EN VIVO por Copa de Campeones Concacaf?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 7:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus República Dominicana 7:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus El Salvador 7:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus Guatemala 7:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus Honduras 7:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus Nicaragua 7:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus Panamá 7:00 p.m. ESPN Norte Disney Plus México 7:00 p.m. FOX FOX One Estados Unidos 9:00 p.m. FOX Sports, TUDN FOX, TUDN App

Horario, canal TV y dónde ver LA Galaxy vs. Toluca por Copa de Campeones Concacaf

Fecha : Miércoles 15 de abril del 2026.

: Miércoles 15 de abril del 2026. Partido : LA Galaxy vs. Toluca

: LA Galaxy vs. Toluca Horario : 7:00 p.m. hora de México.

: 7:00 p.m. hora de México. Canal : FOX México, FOX One

: FOX México, FOX One Estadio: Dignity Health Sports Park

Cómo llegan LA Galaxy vs. Toluca al duelo por Copa de Campeones Concacaf

El portugués Paulinho convirtió tres goles para encabezar el ataque del Toluca en su victoria por 4-2 sobre el Galaxy de los Angeles de la MLS en la Copa de campeones de la Concacaf.

Paulinho, tres veces, y el argentino Nicolás Castro anotaron por los campeones del fútbol mexicano, que dominaron, pero mostraron fallas en la defensa, lo cual aprovecharon para descontar por el Galaxy el brasileño Gabriel Perec y el alemán Marzo Reus.

El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles en la casa del Galaxy. El ganador de la serie jugará la semifinal contra el vencedor del duelo Cruz Azul-Los Angeles FC.