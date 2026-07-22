Cristiano Ronaldo reacciona tras la derrota de Portugal en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra España, en Dallas, EE. UU., 06 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHER NE
Cristiano Ronaldo reacciona tras la derrota de Portugal en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra España, en Dallas, EE. UU., 06 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHER NE
Por Redacción EC

Con el Mundial 2026 ya finalizado tras el título de España sobre Argentina, comenzaron a aparecer los tradicionales balances del torneo. Sin embargo, el diario italiano La Gazzetta dello Sport optó por un enfoque diferente y elaboró un once con los futbolistas que, a su juicio, tuvieron el peor desempeño o protagonizaron episodios negativos durante la Copa del Mundo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.