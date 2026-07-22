Con el Mundial 2026 ya finalizado tras el título de España sobre Argentina, comenzaron a aparecer los tradicionales balances del torneo. Sin embargo, el diario italiano La Gazzetta dello Sport optó por un enfoque diferente y elaboró un once con los futbolistas que, a su juicio, tuvieron el peor desempeño o protagonizaron episodios negativos durante la Copa del Mundo.

En la polémica selección aparecen los uruguayos Fernando Muslera y Agustín Canobbio, además del portugués Cristiano Ronaldo, uno de los nombres que más llamó la atención de la lista.

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¿Por qué Agustín Canobbio fue incluido en la lista?

A diferencia de otros jugadores elegidos por su rendimiento futbolístico, Agustín Canobbio fue incluido principalmente por su comportamiento durante el torneo.

Según explicó La Gazzetta dello Sport, el delantero de Fluminense cumplió con un rendimiento acorde a las expectativas en los partidos ante Cabo Verde y España. Sin embargo, su actuación frente al combinado español estuvo marcada por varios incidentes disciplinarios.

El atacante protagonizó una fuerte entrada sobre Pau Cubarsí, discutió con el árbitro durante el encuentro y, tras ser expulsado, intentó agredir a un rival. Estas acciones fueron determinantes para que el medio italiano lo incluyera en el equipo.

Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio le dieron vuelta al partido y pusieron en ventaja a Uruguay vs Cabo Verde por el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo, una de las grandes sorpresas del once

El nombre que más repercusión generó fue el de Cristiano Ronaldo. De acuerdo con el análisis del diario italiano, el capitán de Portugal estuvo lejos del nivel esperado y no logró convertirse en una de las figuras del Mundial 2026.

Su inclusión refleja la decepción que dejó su rendimiento en comparación con las expectativas que existían sobre uno de los futbolistas más importantes de la historia.

Cristiano Ronaldo disputó su sexto mundial. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Fernando Muslera también integra la selección

El arquero uruguayo Fernando Muslera también fue incluido en el once elaborado por La Gazzetta, aunque el medio no profundizó en las razones específicas de su elección.

La lista se completa con Kalidou Koulibaly, Theo Hernández, Hakan Çalhanoğlu, Vitinha, Madibo, Jackson Irvine Hrustic y Leroy Sané.

Fernando Muslera. (Foto: Getty Images)

Además de los futbolistas, Julian Nagelsmann, entrenador de Alemania, fue elegido como el técnico del equipo de los peores del Mundial 2026.

La publicación también mencionó al argentino Roberto Ayala, quien fue cuestionado por su reacción hacia Dani Olmo tras la derrota de Argentina frente a España en la final del torneo.