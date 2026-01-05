La heroica historia de Tahirys Dos Santos, el futbolista que salvó a su novia de un incendio.

Tahirys Dos Santos, futbolista del Metz, logró sobrevivir al incendio ocurrido durante la noche de Año Nuevo en el local Le Constellation, en Crans-Montana, una tragedia que dejó decenas de víctimas. El jugador se encontraba en el primer piso del establecimiento y consiguió salir con rapidez, aunque decidió regresar al interior al percatarse de que su pareja seguía atrapada entre las llamas.

De acuerdo con el testimonio de su agente, Christophe Hutteau, Dos Santos estaba acompañado por su novia cuando se desató el incendio. Ya a salvo en el exterior, volvió a ingresar al local para rescatarla. “Además de víctima, Tahirys es un héroe”, señaló el representante, al destacar la decisión del futbolista en medio del caos.

El estado de salud del jugador es delicado. Según explicó Hutteau, presenta quemaduras en cerca del 30 % del cuerpo, con lesiones importantes en la nuca y otras zonas. Los médicos mantienen cautela y esperan la evolución de los próximos días, considerados determinantes por el riesgo de infecciones y posibles complicaciones.

Après le match nul ramené par Metz de Lorient (1-1), Maxime Colin, Koffi Kouao et l'entraîneur Stéphane Le Mignan ont évoqué leurs sentiments quant à la situation de Tahirys Dos Santos, le jeune défenseur du club brûlé au deuxième degré dans l'incendie de Crans-Montana le 1er… pic.twitter.com/YMjNgnSCbg — L'Équipe (@lequipe) January 4, 2026

Dos Santos es una de las jóvenes promesas del Metz. Se desempeña como lateral izquierdo en el equipo B y ya ha sido convocado en varias ocasiones al primer equipo, que compite en la Ligue 1, lo que había empezado a proyectarlo como una opción de futuro para el club.

El futbolista forma parte del grupo de ciudadanos franceses afectados por la tragedia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia confirmó que nueve compatriotas figuran entre los fallecidos. Las labores de identificación, realizadas por la Policía Cantonal del Valais y el Instituto de Medicina Legal de Suiza, ya concluyeron, mientras que la mayoría de los 119 heridos presenta quemaduras de extrema gravedad.