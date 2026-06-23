Por BBC News Mundo

En la historia de los mundiales hay partidos inolvidables: sin ir más lejos la final entre Argentina y Francia en Qatar 2022, el Brasil contra Italia en España 82 o el famoso “partido del siglo” entre la propia Italia y Alemania en la semifinal de México 1970.

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