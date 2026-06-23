En la historia de los mundiales hay partidos inolvidables: sin ir más lejos la final entre Argentina y Francia en Qatar 2022, el Brasil contra Italia en España 82 o el famoso “partido del siglo” entre la propia Italia y Alemania en la semifinal de México 1970.

Pero entre ellos hay uno que quizá se destaca por sobre los demás: el partido de cuartos de final entre Inglaterra y Argentina en México 1986, que se disputó un 22 de junio, hace exactamente 40 años.

En el contexto de la guerra de Malvinas/Falklands que había enfrentado a ambas naciones unos años antes, las selecciones disputaron un partido casi mítico, en el que un inspirado Diego Armando Maradona dejó registrado el que la FIFA consideró el mejor gol del siglo.

Pero también marcó uno que todavía hoy, cuatro décadas más tarde, genera debate: el famoso gol con la mano. La “mano de Dios”, como se lo ha conocido desde que se hizo la anotación y se desató la polémica.

Un poco de historia: el gol fue anotado en el minuto 6 del segundo tiempo, cuando Maradona, tras un rechazo elevado de la defensa inglesa, aprovechó y con un golpe aparentemente de cabeza venció al portero rival.

Aunque en un principio los argentinos defendieron la legalidad de la anotación, una prueba irrefutable apareció pocas horas después: una foto a todo color donde se ve que Maradona golpea con la mano el balón.

La foto reveló la verdad de lo que había pasado en aquel partido mitico del 22 de junio de 1986.

La imagen había sido publicada en la portada del diario mexicano El Heraldo, con crédito a Alejandro Ojeda Carbajal, un fotógrafo curtido en eventos deportivos.

“Antes de hacer el revelado de la imagen, mi papá ya sabía que tenía la foto. Estaba seguro”, le cuenta a BBC Mundo Juan Carlos Ojeda, uno de los hijos de Alejandro.

“Él se abrazaba a la cámara y no le quería decir a nadie lo que tenía”, añade.

Gracias a su foto, no solo quedó claro que Maradona había tocado el balón con la mano, sino que además la imagen recibió el premio nacional de periodismo de México ese año.

Pero la autoría de la imagen se volvió una polémica en sí misma. En el documental “El partido”, estrenado recientemente y basado en el libro del periodista argentino Andrés Burgo, se afirma que la foto tiene asociado otro nombre.

“Tiene el crédito de Bob Thomas Photography, que es un fotógrafo británico de deportes muy reconocido”, le explica Burgo a BBC Mundo.

Juan Carlos Ojeda cuenta que la verdadera vocación de su padre siempre fueron las mascotas.

“Tenía un negocio para baño y limpieza de perros, ese era su trabajo. Pero un día comenzó a tomarle gusto a sacar fotos, revelarlas y después colgarlas”, recuerda su hijo.

A su negocio comenzó a ir uno de los directivos del diario El Heraldo de México. En una de las sesiones de limpieza le ofreció un espacio en el equipo de reporteros gráficos. Corría el año 1968, el mismo en que México se preparaba para recibir los Juegos Olímpicos.

“Eligió cubrir deportes porque era lo que más le gustaba. Y no quería tomar fotos de personas muertas o cosas así”, recuerda Juan Carlos.

Alejandro Ojeda cubrió los Mundiales de México 1970, Alemania 1974 y Argentina 1978, además de los Juegos Olímpicos en Moscú...

Hasta que llegó México 86.

Ojeda Carbajal recibe el premio nacional de periodismo mexicano de la mano del presidente Miguel de la Madrid por su foto de la "Mano de Dios".

“Debido a la experiencia que tenía mi papá, por lo general escogía el lugar donde se ponía. Para Argentina vs. Inglaterra, eligió seguir el ataque argentino”, señala Juan Carlos.

Primer tiempo: 0-0.

En el minuto seis del segundo tiempo ocurre la famosa jugada. Ojeda Carbajal dispara su Nikon automática.

En una entrevista que se le hizo unos meses después, el fotógrafo explicó cómo fue ese momento.

“Me interesé en seguir la jugada hasta que el balón entró en el arco. Cuando Maradona toca el balón, yo disparo dos veces”, dijo.

“Cuando termina el partido, él sale para la redacción abrazando su cámara como para que nadie se la quite. Apenas llega allá les dice a sus colegas que consiguió la foto que quería”, añade su hijo.

Efectivamente: la foto que había tomado Ojeda Carbajal era la única, entre decenas que comenzaban a circular no solo por los diarios de México sino del mundo, que mostraba inequívocamente el puño del astro argentino pegándole a la pelota.

“En el diario lo felicitaron. La foto salió en portada. Al poco tiempo, el presidente de la República le dio el premio Nacional de Periodismo”, recuerda su hijo.

En la misma entrevista publicada por El Heraldo a raíz de ese premio, el fotógrafo galardonado afirmó: “Lo único que sé es que los 114.000 espectadores que estaban en el Azteca, millones de televidentes y yo, apreciamos una mano. No sé si fue la de Dios, mientras el árbitro no se percató de ello y dio por bueno un triunfo que debió ser un empate”.

Un dato antes de entrar en la polémica de la autoría: en distintas instancias -y según confirmó su hijo-, Alejandro Ojeda Carbajal recibió ofertas contantes y sonantes para ceder los derechos de la imagen.

“Fueron como unos US$10.000, pero él no aceptó porque siempre dijo que la foto pertenecía al diario”, anota.

Después de México 86, Ojeda Carbajal siguió mezclando su pasión por la fotografía y su negocio de estética de mascotas. Falleció en 1999.

Sin embargo, algo insólito comenzó a pasar: el crédito de la foto en portales de fotografía como Getty, la foto, la de Maradona tocando con su puño el balón en aquel partido no tenía el crédito de Ojeda Carbajal, sino el de Bob Thomas, un reconocido reportero gráfico británico.

Con ese crédito está en el obituario de Maradona en The New York Times y una nota especial en The Guardian, entre otros, publicados a lo largo de los años.

BBC Mundo consultó con el portal de fotografía Getty Images sobre el tema y su respuesta es que la foto pertenece a un portafolio de un proveedor de imágenes, Bob Thomas Sport Photography.

También intentó contactar a esta empresa, pero no recibió respuesta alguna al momento de publicar este artículo.

En distintas publicaciones, el El Heraldo insistió en que la foto efectivamente fue publicada a ocho columnas al día siguiente del partido.

“Nosotros nos enteramos hace muy poco sobre este tema. Tal vez el diario decidió vender los derechos de la foto a este fotógrafo inglés. Pero eso hace fue 40 años”, dice Juan Carlos.

BBC Mundo intentó conocer el punto de vista de El Heraldo sobre este asunto pero no obtuvo declaraciones más allá de lo que el periódico dijo sobre la foto en el pasado.

Sea como fuere, Juan Carlos tiene otro objetivo en mente: el reconocimiento de su padre.

“Lo que sí le importa a la familia son las fotos que están exhibidas en el estadio Hidalgo, el del Pachuca o el propio Azteca, que no tienen el nombre de mi padre. Sería ideal que tuvieran su nombre en alguna parte”, concluye.

Linea gris

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.