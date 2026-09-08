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Resumen

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Kylian Mbappé defendió su candidatura al Balón de Oro 2026 y aseguró que, si tuviera derecho a voto, no dudaría en elegir al jugador que considera que hizo historia. (Foto: AFP)
Kylian Mbappé defendió su candidatura al Balón de Oro 2026 y aseguró que, si tuviera derecho a voto, no dudaría en elegir al jugador que considera que hizo historia. (Foto: AFP)
/ FRANCK FIFE
Por Marco Quilca León

Kylian Mbappé no dudó cuando le preguntaron por quién votaría para el Balón de Oro. “¿A quién votaría? A mí”, respondió el delantero del Real Madrid, quien defendió abiertamente su candidatura después de una temporada en la que volvió a romper récords, especialmente con la selección francesa en el Mundial 2026.

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