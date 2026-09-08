Kylian Mbappé no dudó cuando le preguntaron por quién votaría para el Balón de Oro. “¿A quién votaría? A mí”, respondió el delantero del Real Madrid, quien defendió abiertamente su candidatura después de una temporada en la que volvió a romper récords, especialmente con la selección francesa en el Mundial 2026.

El atacante explicó que su postura está relacionada con la importancia de premiar los grandes hitos individuales. “He hecho historia”, señaló Mbappé, en referencia a los registros alcanzados en la Copa del Mundo, donde se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo. “La historia debe ser recompensada”, fue el mensaje con el que reforzó su argumento para aspirar por primera vez al máximo reconocimiento individual del fútbol.

Las declaraciones también fueron una respuesta a quienes cuestionan su candidatura por la falta de títulos colectivos durante la última temporada. Mbappé dejó claro que considera que el rendimiento individual también debe tener un peso decisivo y defendió su aporte dentro del campo frente a las comparaciones con otros atacantes. “Yo hago muchas cosas que los otros no hacen”, afirmó en un mensaje dirigido a sus detractores.

Mbappé, en France Football: "¿Por quién voto para el Balón de Oro? Por mí. Es un trofeo individual. La gente dice que no he ganado trofeos, pero nunca he visto un Balón de Oro, por unanimidad, que cumpliera TODO cada vez".



"Terminar como máximo goleador en todas las… — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) September 7, 2026

El francés, sin embargo, reconoció que todavía tiene aspectos por mejorar, especialmente en el trabajo defensivo. Pero también recordó que su función principal es marcar diferencias en ataque y que sus números respaldan su temporada. Para Mbappé, la candidatura al Balón de Oro no debe depender únicamente de los trofeos obtenidos, sino también de la huella que un futbolista logra dejar durante el año.

La decisión final estará en manos de los periodistas que participen en la votación, pero Mbappé ya dejó clara su posición: si él pudiera elegir al ganador, su voto sería para sí mismo. El delantero francés considera que sus récords y actuaciones lo colocan entre los principales candidatos y lanzó un mensaje de confianza antes de conocer si la historia que asegura haber construido será suficiente para conquistar el primer Balón de Oro de su carrera.

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