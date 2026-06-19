Las declaraciones de Joao Neves terminaron provocando un verdadero incendio mediático en Portugal en medio del Mundial 2026. Todo comenzó tras una frase que generó interpretaciones encontradas dentro de la afición lusa y que rápidamente escaló en redes sociales, abriendo un nuevo capítulo de debate alrededor de Cristiano Ronaldo.

El mediocampista aseguró que ‘CR7′ “es un jugador más dentro del grupo y está aquí para ayudar al equipo como todos los demás”. La expresión, lejos de pasar desapercibida, fue analizada palabra por palabra por los hinchas, que dividieron opiniones entre quienes la vieron como un mensaje de unidad y quienes la interpretaron como una falta de reconocimiento hacia el capitán portugués.

La tensión aumentó aún más cuando Bruno Fernandes reaccionó con un corazón a una publicación relacionada con las declaraciones de Neves. Ese gesto, aparentemente simple, fue suficiente para que las redes sociales explotaran con críticas hacia ambos jugadores, extendiéndose incluso a otros nombres del plantel como Vitinha y Pedro Neto, que también fueron señalados por una parte de la afición.

En medio del clima tenso, los comentarios se multiplicaron con frases como “Respeten a Cristiano”, “Pásenle más el balón” o “Jueguen para él como Argentina juega para Messi”. Sin embargo, la situación trascendió lo deportivo y llegó a niveles preocupantes, ya que incluso la pareja de Neves recibió mensajes exigiendo que intervenga en el tema.

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