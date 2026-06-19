Por Kenyi Peña Andrade

Las declaraciones de Joao Neves terminaron provocando un verdadero incendio mediático en Portugal en medio del Mundial 2026. Todo comenzó tras una frase que generó interpretaciones encontradas dentro de la afición lusa y que rápidamente escaló en redes sociales, abriendo un nuevo capítulo de debate alrededor de Cristiano Ronaldo.