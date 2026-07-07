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Resumen

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Pedro Neto y sus chimpúnes que se volvieron virales en el Mundial 2026.
Pedro Neto y sus chimpúnes que se volvieron virales en el Mundial 2026.
Por Marco Quilca León

Más allá de la derrota de Portugal frente a España en los cuartos de final del Mundial 2026, una curiosa imagen captó la atención de millones de aficionados. Las cámaras enfocaron los chimpunes de Pedro Neto y revelaron un llamativo agujero en la parte posterior del botín izquierdo. En un primer momento, muchos pensaron que el calzado estaba roto por el desgaste del partido. Sin embargo, la realidad era muy distinta: se trataba de una adaptación especialmente diseñada para que el extremo pudiera jugar sin dolor.

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