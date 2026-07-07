Más allá de la derrota de Portugal frente a España en los cuartos de final del Mundial 2026, una curiosa imagen captó la atención de millones de aficionados. Las cámaras enfocaron los chimpunes de Pedro Neto y revelaron un llamativo agujero en la parte posterior del botín izquierdo. En un primer momento, muchos pensaron que el calzado estaba roto por el desgaste del partido. Sin embargo, la realidad era muy distinta: se trataba de una adaptación especialmente diseñada para que el extremo pudiera jugar sin dolor.

La explicación está en el síndrome de Haglund, una afección que Pedro Neto padece desde hace algún tiempo. Esta condición provoca una prominencia ósea en la parte posterior del talón que genera dolor e inflamación cuando el calzado ejerce presión sobre la zona. Para aliviar esas molestias, el futbolista utiliza botines modificados, con una abertura en el talón que elimina el roce y le permite competir con mayor comodidad. La solución, aunque poco habitual a nivel profesional, se ha convertido en una herramienta indispensable para que pueda rendir al máximo.

La imagen del chimpún “roto” se viralizó rápidamente en redes sociales durante el partido. Muchos aficionados desconocían la condición médica del jugador y se sorprendieron al verlo disputar un encuentro de semejante exigencia con un calzado aparentemente dañado. Después del encuentro, varios especialistas recordaron que este tipo de adaptaciones son relativamente frecuentes entre deportistas de élite que padecen el síndrome de Haglund, una lesión que también ha afectado a otros futbolistas y atletas de distintas disciplinas.

📸 La imagen del 𝐄𝐬𝐩𝐚𝐧̃𝐚 𝐯𝐬 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐥 hasta ahora tiene una explicación.



La bota de 𝑷𝒆𝒅𝒓𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐 no se rompió durante el partido y lleva así todo el Mundial. Es una manera de evitar la presión y los dolores en el talón.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/fwExzvvKvJ — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) July 6, 2026

Pese a las molestias físicas, Pedro Neto fue uno de los jugadores más activos de Portugal durante la eliminación ante España. El extremo intentó desequilibrar por las bandas y nunca dejó de buscar el arco rival, aunque no pudo evitar la caída de su selección. Su esfuerzo, sumado a la historia detrás de sus botines, terminó convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de la jornada y en un ejemplo de las adaptaciones que muchos futbolistas realizan en silencio para seguir compitiendo al máximo nivel.

La fotografía de los chimpunes abiertos dejó una enseñanza que va más allá del resultado. Detrás de cada partido hay historias de sacrificio que pocas veces llegan a conocerse. En el caso de Pedro Neto, esa abertura en el talón no fue un descuido ni un accidente, sino la prueba de que, incluso en la élite del fútbol mundial, algunos jugadores deben convivir con el dolor para mantenerse sobre el césped.

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