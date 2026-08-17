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Resumen

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La historia detrás del ‘no’ saludo viral de Thiago Mendes a Neymar.
La historia detrás del ‘no’ saludo viral de Thiago Mendes a Neymar.
Por Marco Quilca León

La previa del partido entre Vasco da Gama y Santos tuvo un momento que rápidamente se volvió viral. Durante el saludo protocolar entre los capitanes, Neymar extendió la mano hacia Thiago Mendes, pero el mediocampista del conjunto local decidió no corresponderle. El brasileño dejó al delantero con la mano extendida y siguió con el protocolo, en una escena que llamó inmediatamente la atención.

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