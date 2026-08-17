La historia detrás del ‘no’ saludo viral de Thiago Mendes a Neymar.

La previa del partido entre Vasco da Gama y Santos tuvo un momento que rápidamente se volvió viral. Durante el saludo protocolar entre los capitanes, Neymar extendió la mano hacia Thiago Mendes, pero el mediocampista del conjunto local decidió no corresponderle. El brasileño dejó al delantero con la mano extendida y siguió con el protocolo, en una escena que llamó inmediatamente la atención.

Detrás de ese gesto existe una historia que se remonta a 2020, cuando ambos se enfrentaron en la Ligue 1. Mendes, entonces jugador del Lyon, protagonizó una fuerte entrada sobre Neymar, quien defendía al PSG. El brasileño sufrió una lesión en el tobillo y estuvo varias semanas fuera de las canchas. Mendes fue expulsado y posteriormente se disculpó públicamente por la acción.

La relación entre ambos tampoco mejoró con el paso de los años. En febrero de 2026 volvieron a enfrentarse en un Santos-Vasco y protagonizaron otro cruce. Neymar acusó a Mendes de haberlo amenazado con lesionarlo nuevamente y, después del encuentro, calificó al mediocampista de “idiota”. La rivalidad volvió a quedar expuesta meses después, esta vez con un gesto que no necesitó palabras.

Thiago Mendes, capitán de Vasco, NO SALUDÓ A NEYMAR, antes del partido vs Santos.



La cara de Ney… 👀🇧🇷 pic.twitter.com/xi9cQXWRAl — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 16, 2026

Neymar, por su parte, no reaccionó de manera inmediata al desplante. Simplemente observó a Mendes y continuó con el protocolo previo al partido. Ambos intercambiaron las banderas correspondientes como capitanes, pero evitaron estrecharse la mano. Ya durante el encuentro, la tensión no desapareció por completo, aunque no protagonizaron un nuevo enfrentamiento directo.

La historia terminó con una respuesta futbolística de Neymar y Santos. El equipo paulista se impuso 3-0 en Sao Januario, consiguió su primera victoria como visitante en el Brasileirao y tomó aire en su lucha por alejarse de la zona de descenso.

🤬🇧🇷 La pelea entre Neymar Júnior y Thiago Mendes comenzó cuando eran rivales en la Ligue 1.



‼️ Por esta falta, Neymar sufrió una DURA LESIÓN EN EL TOBILLO. pic.twitter.com/aFzPWQMe5g https://t.co/SB2rTssPU0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 17, 2026

Así, el polémico saludo terminó siendo apenas el primer capítulo de una tarde marcada por una vieja rivalidad que todavía parece estar lejos de terminar.

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