La Bombonera volvió a ser una fiesta. Boca Juniors goleó 3-0 a Unión de Santa Fe por la undécima fecha del Torneo Clausura argentino y sus hinchas protagonizaron uno de los momentos más vibrantes de la noche. Entre cánticos, banderas y saltos en las tribunas, la famosa hinchada ‘xeneize’ hizo sentir su pasión, incluso ante la mirada de un invitado especial: André-Pierre Gignac, histórico delantero francés que siguió el encuentro desde uno de los palcos.

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando la hinchada comenzó a cantar “Vamos a traer la Copa a la Argentina”, en alusión al objetivo de conquistar la Copa Sudamericana. Boca busca seguir avanzando en el torneo continental y se prepara para enfrentar a Vasco da Gama en las semifinales. El canto se convirtió en una muestra de la ilusión de los aficionados, que sueñan con volver a celebrar un título internacional.

La fiesta en las tribunas acompañó una contundente actuación del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Lautaro Di Lollo abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo con un cabezazo tras un córner de Leandro Paredes. En la segunda mitad, Leonel Flores ingresó desde el banco y marcó dos goles para sellar el 3-0 definitivo ante Unión.

"VAMOS A TRAER LA COPA A LA ARGENTINA..."



🔵🟡 ¡La Bombonera no tiembla, late! Impresionante fiesta que armó la gente de Boca y que disfrutó hasta el histórico Gignac en el triunfo Xeneize ante Unión pic.twitter.com/p6irjruR8O — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2026

Desde uno de los palcos, Gignac disfrutó del espectáculo con la camiseta azul y oro y en compañía de Juan Román Riquelme, presidente de Boca. El francés, de extensa trayectoria en Tigres de México, nunca ocultó su simpatía por el club argentino. Durante su visita, incluso se animó a alentar al equipo con un “Allez Boca, vamos Boca”, una frase que rápidamente circuló en las redes sociales.

La presencia del goleador también despertó comentarios entre los hinchas, que recordaron su vínculo con Boca y su pasado en la final de la Copa Libertadores de 2015, cuando defendía a Tigres y enfrentó a River Plate. Años después de aquella definición, Gignac vivió desde adentro el ambiente de la Bombonera y fue testigo de una noche en la que el equipo ganó con autoridad y su gente volvió a demostrar por qué el aliento es una parte central de la identidad ‘xeneize’.

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