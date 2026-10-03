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El Xeneize goleó 3-0 a Unión por el Torneo Clausura y sus hinchas desataron una fiesta en las tribunas.
El Xeneize goleó 3-0 a Unión por el Torneo Clausura y sus hinchas desataron una fiesta en las tribunas.
Por Marco Quilca León

La Bombonera volvió a ser una fiesta. Boca Juniors goleó 3-0 a Unión de Santa Fe por la undécima fecha del Torneo Clausura argentino y sus hinchas protagonizaron uno de los momentos más vibrantes de la noche. Entre cánticos, banderas y saltos en las tribunas, la famosa hinchada ‘xeneize’ hizo sentir su pasión, incluso ante la mirada de un invitado especial: André-Pierre Gignac, histórico delantero francés que siguió el encuentro desde uno de los palcos.

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