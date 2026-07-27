La nueva residencia de Cristiano Ronaldo, valorada en más de 30 millones de euros, se ha convertido en una de las propiedades más exclusivas de Portugal. Ubicada junto al prestigioso campo de golf Oitavos Dunes, en la zona de Quinta da Marinha, la mansión destaca no solo por su diseño moderno, sino también por el nivel de privacidad que busca ofrecer el astro portugués y su familia.

Sin embargo, la ubicación ha generado controversia. La presencia de la casa club y el estacionamiento del campo de golf afectaban la vista panorámica de la propiedad, además de comprometer su privacidad. Según diversos reportes, el delantero intentó comprar la casa club con la intención de trasladarla a otro lugar, asumiendo todos los costos, y así construir un acceso privado directo hacia su vivienda.

La mansión cuenta con una serie de comodidades de alto nivel que reflejan el estilo de vida del futbolista. Entre ellas destacan una piscina exterior de 37 metros, una piscina cubierta, gimnasio de última generación, spa, sala de masajes y un garaje con capacidad para 20 vehículos. Además, la propiedad incluiría un túnel subterráneo secreto con acceso directo a una zona de playa privada, elevando aún más su exclusividad.

Cristiano Ronaldo ha señalado en más de una ocasión que la constante atención mediática dificulta su vida cotidiana. Por ello, este ambicioso proyecto busca brindarle a su familia un entorno seguro, discreto y con la mayor privacidad posible, acercándolo a una rutina más tranquila lejos del foco público.