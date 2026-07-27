Por Redacción EC

La nueva residencia de Cristiano Ronaldo, valorada en más de 30 millones de euros, se ha convertido en una de las propiedades más exclusivas de Portugal. Ubicada junto al prestigioso campo de golf Oitavos Dunes, en la zona de Quinta da Marinha, la mansión destaca no solo por su diseño moderno, sino también por el nivel de privacidad que busca ofrecer el astro portugués y su familia.

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