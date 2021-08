Conforme a los criterios de Saber más

Cuando Matías Ezequiel Dituro (Santa Fe, 1987) pisó el Aeropuerto Internacional de Vigo pasó desapercibido. Como si fuera un turista más. Pero su vida dio uno de esos giros de 180 grados a los que ya está acostumbrado. El último miércoles no solo estuvo en el XI ideal de la prestigiosa Liga de España, sino que fue el mejor de todos. Su espectacular actuación en el empate de su equipo, Celta, ante Osasuna lo pusieron por encima del alemán Ter Stegen del Barcelona, el belga Courtois del Real Madrid o el esloveno Jan Oblak del Atlético de Madrid; tres porteros acostumbrados a llevarse premios o elogios cada fin de semana. Esta vez le tocó a él.

Si el Celta de Renato Tapia logró una igualdad sin goles en su visita al estadio El Sadar fue gracias a Dituro: siete atajadas (cinco cercanas, tres claves), un penal parado y 9.4 de puntaje para Sofascore, una web mundial de estadísticas. También aparece en el equipo ideal de las cinco grandes ligas para WhoScored, otra plataforma que mide el rendimiento de los futbolistas de un sinfín de ligas alrededor del planeta.

¿Quién es Matías Dituro? La pregunta es común luego de ver su nombre brillar en el fútbol español. Matías Ezequiel, 34 años, portero de profesión, nació en Bigand, una localidad de la provincia de Santa Fe, en Argentina . Hasta los 14 años era jugador de campo cuando, por cosas del destino, decidió pararse bajo los tres palos y nunca más salió. Encontró su lugar en el mundo, lejos de todos, con la convicción de disfrutar viviendo constantemente en esa delgada línea que separa el cielo del infierno. “Lleva a la espalda el número uno. ¿Primero en cobrar? Primero en pagar”, decía el gran Eduardo Galeano sobre los guardametas.

A diferencia de cientos de niños que sueñan debutar en la Primera de Argentina, él tuvo que salir de su país, dejar todo atrás, y buscar en el extranjero un mejor futuro. En el Perú. En 2010, con 23 años, llegó a nuestro muchas veces mal ninguneado fútbol local. El Colegio Nacional de Iquitos, equipo que le abrió las puertas al ‘Chapu’ Ramúa (hoy ídolo en Cusco FC) y Sergio Almirón (nueve de metro 88 que dejó huella), fichó a un joven argentino de apellido Dituro .

Formación del CNI previo a la derrota por 4-1 ante Alianza Lima en Matute. Matías Dituro era el arquero.

Cuando Matías hacía todo lo posible para que el CNI no salga goleado todas las fechas (recibió 71 tantos en 44 partidos), Renato Tapia tenía 15 años y ya deslumbraba en los torneos de menores con el Esther Grande de Bentín. El ‘Cabezón’, pieza importante de la selección peruana, fue elegido como el mejor jugador de su categoría en la temporada 2009, en “La Noche de Estrellas”, evento de premiación a los mejores jugadores juveniles del Perú. Hoy juegan juntos en el Celta, en busca del mismo objetivo: pelear por puestos de copas internacionales.

“Recuerdo todo de mi paso por CNI y realmente fui feliz allá. Hicimos un gran torneo, hice amigos y tuve miles de anécdotas... De esperar horas y horas de escala para llegar a Iquitos, después de los partidos, dormir en aeropuertos y enterarme de mi debut en el bus camino al estadio ”, contó hace poco al diario Depor. Los primeros pasos nunca se olvidan, menos cuando se está en la cima.

Lejos de Perú haciendo historia

Una temporada duró Matías Dituro en el Perú. En 2011 viajó por primera vez a España para unirse al Deportivo Alavés de la tercera división. Debutó atajando un penal en la victoria de su equipo, pero de ahí bajó su rendimiento y fue cedido al equipo B del Celta de Vigo, que disputaba también la tercera categoría. La historia no cambió y regresó a su país. El Douglas Haig de la Primera B Nacional le abrió las puertas en 2012. Su carrera seguía bajando: 2013 fichó por Guillermo Brown de una división menos.

En 2014 arrancó el ascenso. Llegó a Aurora de la Segunda de Bolivia ya con 27 años. Madurez y experiencia. En los cuatro meses que estuvo a su equipo le cobraron ocho penales, él atajó siete, adueñándose de un récord mundial: ser el portero que más penales tapó en un torneo, superando los seis del campeón del mundo con Argentina en 1978, Ubaldo Fillol, que logró con Racing en 1972 .

“Después del récord, me tocó tener penales en contra, el primero pude taparlo, pero después hubo dos más y no pude taparlos en Wilsterman. La gente cree que uno puede atajar todos los penales. Es algo con lo que uno carga. Pero es algo lindo también, porque pude lograr el récord. En ningún momento se me pasó por la cabeza que iba a atajar tantos penales. En ese momento, me llamó mucha gente de distintas partes del mundo”, contó en 2015 en una entrevista con el diario AS.

#FútbolHD ¡GOLAZO! Matías Dituro,del Bolívar, marcó este gol de puerta a puerta frente a San José en el fútbol boliviano. Video: @RLDesignz pic.twitter.com/BT8ZWl6CwY — Habla Deportes (@HablaDeportes) April 24, 2017

Tras su paso por Bolivia se fue a Chile. El Antofagasta lo tuvo entre 2015 y 2016 antes que regrese al país altiplánico a ser campeón. Con Bolívar ganó dos torneos en el 2017: el Apertura y el Clausura. Aunque su paso no solo estuvo marcado por sus grandes atajadas, sino por un gol suyo. En abril, su equipo venció 3-1 a San José. A los 94′, tras un tiro libre a favor de los rivales que mandaron a su arquero a cabecear en busca del milagro, Matías descolgó el centro, avanzó dos pasos y disparó desde su arco para marcar el tercer tanto . El balón recorrió los 105 metros que tiene el estadio Hernando Siles de La Paz para sellar un gol histórico.

En 2018, el técnico español Beñat San José, que dirigió a Dituro en Antofagasta, tomó las riendas de un grande de Chile: Universidad Católica. Y no dudó en llamar al argentino. “Me marcó mucho, porque me brindó toda su confianza desde el primer club y eso para mí fue importantísimo”, señaló sobre el DT.

En los ‘Cruzados’, Matías volvió a hacer historia. Entre 2018 y 2020 ganó cinco títulos (tres veces seguidas la Primera División y dos Supercopas de Chile). ¿Por qué fue histórico? Porque en el fútbol sudamericano no hay otro jugador que haya ganado cinco torneos de liga de primera división de manera consecutiva . A falta del dato oficial, es un récord de estos tiempos.

En julio de este año, el apodado “arquero gana partidos” por la prensa chilena, recibió el llamado del Celta de Vigo. El ‘Chacho’ Coudet lo pidió ante las numerosas lesiones de Rubén Blanco y la retirada de Sergio Álvarez. Dituro se reencontró con Hugo Mallo, Rubén Blanco, Iago Aspas y Kevin Vásquez, con quienes compartió equipo en la filial del Celta hace una década.

Hoy, el portero de 34 años que alguna vez durmió en algún aeropuerto peruano cuando jugaba con el CNI está brillando en la Liga de España, una de las competencias más grandes del mundo. La vida siempre tendrá preparada una sorpresa. Dependerá del trabajo y esfuerzo de cada uno para que venga como recompensa y no como consecuencia. A Matías Dituro le llegó como lo primero.

