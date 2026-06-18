El empate 1-1 entre Portugal y la República Democrática del Congo en la primera fecha del Mundial 2026 dejó varias lecturas, pero una de las más comentadas llegó después del partido y tuvo como protagonista a Cristiano Ronaldo. El histórico delantero portugués volvió a estar bajo la lupa tras desperdiciar algunas oportunidades de gol en un encuentro donde su selección no logró imponer la diferencia que muchos esperaban. Entre las voces que analizaron el rendimiento del capitán luso destacó la de Thierry Henry.

El exdelantero francés fue especialmente crítico al evaluar el papel de Ronaldo durante el compromiso y puso el foco en la necesidad colectiva del equipo por encima de las estadísticas individuales. Sus comentarios rápidamente generaron debate entre aficionados y analistas, especialmente por tratarse de una opinión proveniente de una de las grandes figuras del fútbol europeo. “El equipo necesita marcar goles, no tú”, indicó el popular ‘Mimo’ en Fox.

Las observaciones de Henry cobraron fuerza debido al contexto del encuentro. Portugal tuvo momentos de dominio y generó situaciones para quedarse con la victoria, pero no consiguió traducirlas en goles. Cristiano participó activamente en ataque y dispuso de un par de ocasiones claras, aunque no logró concretarlas. Esa falta de eficacia terminó pesando en el resultado final, permitiendo que Congo sumara un valioso punto en su estreno mundialista.

La crítica del francés reabrió una discusión habitual cada vez que Ronaldo disputa un gran torneo: el equilibrio entre el aporte individual y las necesidades colectivas del equipo. Mientras Portugal ya piensa en su siguiente compromiso, las palabras de Henry continúan resonando en el entorno futbolístico, alimentando el debate sobre el papel que debe asumir una de las máximas leyendas del deporte en esta nueva aventura mundialista.

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