Por Redacción EC

El empate 1-1 entre Portugal y la República Democrática del Congo en la primera fecha del Mundial 2026 dejó varias lecturas, pero una de las más comentadas llegó después del partido y tuvo como protagonista a Cristiano Ronaldo. El histórico delantero portugués volvió a estar bajo la lupa tras desperdiciar algunas oportunidades de gol en un encuentro donde su selección no logró imponer la diferencia que muchos esperaban. Entre las voces que analizaron el rendimiento del capitán luso destacó la de Thierry Henry.