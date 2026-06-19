En plena fiebre del Mundial 2026, una curiosa escena se robó la atención de los aficionados en la ciudad de Filadelfia. Un hincha brasileño fue captado colocando una camiseta de Argentina sobre la icónica estatua de Rocky Balboa, uno de los monumentos más visitados de la ciudad estadounidense y escenario habitual de fotografías para turistas de todo el mundo.

El llamativo gesto no pasó desapercibido en redes sociales, donde rápidamente comenzaron las especulaciones sobre sus motivos. La explicación está relacionada con una popular creencia futbolera que circula desde hace años: muchos aficionados consideran que la estatua de Rocky trae mala suerte a los equipos o deportistas que posan junto a ella antes de una competición importante.

Según esta superstición, conocida entre algunos hinchas como la “mufa de Rocky”, varias selecciones y atletas que visitaron el monumento terminaron sufriendo derrotas inesperadas o quedando eliminados de grandes torneos. Por ello, algunos fanáticos intentan “traspasar” la supuesta mala fortuna a sus rivales mediante gestos simbólicos como el que protagonizó el seguidor brasileño.

🇧🇷🇦🇷 Un hincha de Brasil se subió y le puso una remera de Argentina a la estatua de Rocky Balboa en Philadelphia.



¿Por qué? Hay una creencia de que este monumento es MUFA. pic.twitter.com/NaLuav75lH — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 19, 2026

La imagen de la estatua vistiendo la camiseta albiceleste se viralizó rápidamente en medio del Mundial 2026 y generó todo tipo de comentarios entre argentinos y brasileños. Mientras algunos se lo tomaron con humor, otros recordaron que las cábalas y supersticiones siguen siendo una parte inseparable del folklore que rodea a la Copa del Mundo.

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