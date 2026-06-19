Por Redacción EC

En plena fiebre del Mundial 2026, una curiosa escena se robó la atención de los aficionados en la ciudad de Filadelfia. Un hincha brasileño fue captado colocando una camiseta de Argentina sobre la icónica estatua de Rocky Balboa, uno de los monumentos más visitados de la ciudad estadounidense y escenario habitual de fotografías para turistas de todo el mundo.