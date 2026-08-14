Policía incauta 469 kilos de cocaína con la imagen de Haaland cerca de la frontera con Colombia. Foto: Captura de video/@radiomitrecba/Instagram
Policía incauta 469 kilos de cocaína con la imagen de Haaland cerca de la frontera con Colombia. Foto: Captura de video/@radiomitrecba/Instagram
Por Redacción EC

El rostro de Erling Haaland, una de las grandes figuras del fútbol mundial, apareció en un escenario completamente inesperado. La Policía de Ecuador encontró su imagen estampada en paquetes de cocaína durante un operativo realizado cerca de la frontera con Colombia.

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