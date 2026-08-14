El rostro de Erling Haaland, una de las grandes figuras del fútbol mundial, apareció en un escenario completamente inesperado. La Policía de Ecuador encontró su imagen estampada en paquetes de cocaína durante un operativo realizado cerca de la frontera con Colombia.

Los agentes incautaron 469 kilogramos de cocaína, distribuidos en 370 paquetes que estaban escondidos en un compartimento de doble fondo de un camión. El hallazgo se produjo en la zona de Guagua Negro, cerca de Tulcán, tras una denuncia anónima.

Haaland, protagonista de un insólito hallazgo en Ecuador: su rostro apareció en cientos de paquetes. Foto: Captura de video/@radiomitrecba/Instagram

¿Por qué los paquetes tenían la imagen de Haaland?

La presencia del delantero noruego en los paquetes llamó inmediatamente la atención de los agentes. Sin embargo, las autoridades no señalaron que exista algún vínculo entre Haaland y el cargamento.

De acuerdo con información policial recogida por la prensa, las organizaciones dedicadas al narcotráfico suelen utilizar imágenes, nombres o símbolos de personajes famosos para identificar cargamentos, redes criminales o destinatarios.

Por ello, la imagen del jugador habría sido utilizada como una especie de marca interna del cargamento, aunque no se conoce públicamente qué organización estaba detrás de las etiquetas.

469 kilos de cocaína ocultos en un camión

El operativo comenzó después de que agentes antinarcóticos recibieran una denuncia anónima sobre un vehículo sospechoso que circulaba por la carretera Panamericana.

Durante la inspección, los policías descubrieron un doble fondo en el camión y encontraron los 370 paquetes con la droga. Las imágenes difundidas por las autoridades mostraron los envoltorios verdes, varios de ellos con el rostro de Haaland claramente visible.

Una mujer identificada como María R., con documentos colombianos, fue detenida durante el operativo. Los reportes también señalan la detención vinculada al conductor del vehículo.

Las autoridades estimaron que el cargamento tenía un valor cercano a US$842.000 en el mercado ecuatoriano. En Estados Unidos, su valor superaría los US$11 millones, mientras que en Europa podría alcanzar aproximadamente US$19,6 millones.

El caso vuelve a poner en evidencia el papel de Ecuador como punto logístico para el tráfico internacional de drogas hacia mercados de Norteamérica y Europa.

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