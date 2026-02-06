La insólita canción que hizo el padre de Rafael Leao en homenaje a Cristiano Ronaldo | VIDEO

El padre del delantero portugués Rafael Leao sorprendió al mundo del fútbol con un gesto poco habitual para los tiempos de mercado y análisis táctico: lanzó una canción dedicada al astro Cristiano Ronaldo con motivo de su 41.º cumpleaños. La pieza, titulada Cristiano, fue publicada este jueves y rinde homenaje a la trayectoria del ídolo de la selección de Portugal, generando reacciones y atención en las redes sociales.

El creador de la canción, Antonio “Frank” Leao -nombre artístico adoptado por el padre del atacante del AC Milan- decidió combinar idiomas en el tema, incluyendo portugués, inglés y kikonngo, una lengua de Angola que refleja parte de sus raíces culturales. El videoclip fue grabado en lugares emblemáticos de Madeira, isla natal tanto de Ronaldo como de la familia Leão, y se ha viralizado rápidamente tras su lanzamiento.

Según medios portugueses, la letra del sencillo no solo celebra la carrera del atacante del Al Nassr, sino que también lanza un mensaje a quienes critican al capitán luso, destacando su figura como un modelo de superación y éxito en el fútbol mundial. El homenaje busca resaltar el impacto global de Cristiano en varios equipos y selecciones durante más de dos décadas de trayectoria.

Cristiano Ronaldo really has Rafael Leão’s father, Frank Leão, out here dropping bangers. 😂



A proper jam. 🕺🎵



Song title — CR7, O Único. https://t.co/NzppcDEQ2S pic.twitter.com/0MgMyXJNq3 — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) February 5, 2026

La iniciativa de Frank Leao ha llamado la atención no solo por la originalidad del gesto, sino también porque une el mundo del deporte con la música en un contexto fuera de lo habitual. En el clip, se puede ver al autor recorriendo lugares significativos en la historia de Ronaldo, desde el antiguo campo de entrenamiento hasta el museo dedicado al goleador en su ciudad natal.

El homenaje ha generado todo tipo de reacciones en fanáticos y seguidores de ambos jugadores, con comentarios que van desde el reconocimiento a la figura de Ronaldo hasta debates sobre la naturaleza del mensaje y la relación entre generaciones de futbolistas portugueses. A pesar de no ser una declaración oficial de algún club o federación, el gesto ha sido interpretado como un tributo personal lleno de admiración.

Para Rafael Leao, cuya carrera continúa al más alto nivel europeo con el Milan y la selección lusa, el gesto de su padre añade un nuevo capítulo a la relación entre figuras prominentes del fútbol luso. Mientras tanto, Ronaldo celebra otro año de vida recibiendo saludos y homenajes de diversas partes del mundo, esta vez también desde el entorno familiar de un colega y compatriota.