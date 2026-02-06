La insólita canción que hizo el padre de Rafael Leao en homenaje a Cristiano Ronaldo | VIDEO

Escuchar
El padre de Rafael Leão lanzó una canción en homenaje a Cristiano Ronaldo por su cumpleaños, un tributo que sorprendió al mundo del fútbol.

El padre del delantero portugués Rafael Leao sorprendió al mundo del fútbol con un gesto poco habitual para los tiempos de mercado y análisis táctico: lanzó una canción dedicada al astro Cristiano Ronaldo con motivo de su 41.º cumpleaños. La pieza, titulada Cristiano, fue publicada este jueves y rinde homenaje a la trayectoria del ídolo de la selección de Portugal, generando reacciones y atención en las redes sociales.

