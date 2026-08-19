El Dinamo de Tirana está protagonizando una de las historias más curiosas de la presente edición de la Conference League. El conjunto albanés no solo viene avanzando ronda tras ronda con resultados contundentes, sino que también se convirtió en noticia por la particular forma en la que su presidente decidió premiar a los futbolistas.

Tras conseguir una nueva clasificación europea, Adrian Bardhi apareció en el vestuario con una bolsa negra que escondía una inesperada recompensa: fajos de billetes destinados a los jugadores.

Tres rondas, tres victorias por 4-1

El Dinamo de Tirana está haciendo historia en Europa gracias a una campaña prácticamente perfecta en las rondas previas.

El equipo albanés superó las tres series que disputó antes de llegar a los playoffs de clasificación a la Fase de Liga. Y lo hizo con un dato que resulta difícil de ignorar: ganó todas sus eliminatorias por 4-1.

En la primera ronda dejó fuera al FC Astana de Kazajistán. Posteriormente, superó al Aluminij de Eslovenia, nuevamente por 4-1. Su última víctima fue el Auda de Letonia, al que también derrotó con el mismo marcador global.

Dinamo de Tirana hace historia y su presidente sorprende con un curioso premio en el vestuario. Foto: @nahuelzn/X

Con esta impresionante regularidad, el Dinamo quedó a solo una eliminatoria de conseguir un lugar en la Fase de Liga de la tercera competición europea.

La bolsa negra que sorprendió al vestuario

Después de la clasificación ante Auda llegó una celebración que nadie esperaba. Adrian Bardhi, presidente del Dinamo de Tirana, ingresó al vestuario mientras los jugadores festejaban. Llevaba consigo una bolsa negra que parecía guardar algún objeto especial.

El dirigente caminó hasta el centro del vestuario, dejó la bolsa en el piso y, ante la mirada de los futbolistas, la abrió.

🇦🇱🤑 Increíble esto! El Dinamo Tirana de Albania clasificó en la Conference League y el presidente del club entró con una bolsa con plata y empezó a tirar billetes para festejar!



Amo los Balcanes. pic.twitter.com/gScSTUJEvS — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) August 18, 2026

La reacción fue inmediata. Algunos jugadores se agacharon para recoger el dinero, mientras otros tomaron un par de fajos y continuaron con los festejos. La celebración pasó de los cánticos y saltos a una escena completamente inesperada.

Luego del particular momento, Bardhi tomó la palabra para dirigirse al plantel. Los futbolistas escucharon atentamente al presidente y, una vez finalizado su discurso, respondieron con aplausos.

¿Y si vuelven a ganar? El premio sería todavía mayor

La recompensa entregada después de la clasificación podría quedar pequeña si el Dinamo de Tirana consigue superar su próximo desafío. El conjunto albanés se enfrentará al Pafos de Chipre en los playoffs de clasificación a la Fase de Liga de la Conference League.

El primer encuentro está programado para este jueves 20 de agosto en Albania, mientras que la revancha se disputará el 27 de agosto. La serie será decisiva para definir si el equipo balcánico consigue ingresar definitivamente a la competición europea.

Y aquí aparece otro detalle que vuelve todavía más curiosa esta historia. Según la información proporcionada, Adrian Bardhi ya tendría preparada una nueva motivación para sus futbolistas. Si el Dinamo de Tirana logra superar al Pafos y clasificarse a la Fase de Liga, el plantel recibiría un premio de 500 mil euros.

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