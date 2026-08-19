El presidente del Dinamo de Tirana repartió fajos de dinero tras la clasificación. Foto: @nahuelzn/X
El presidente del Dinamo de Tirana repartió fajos de dinero tras la clasificación. Foto: @nahuelzn/X
Por Redacción EC

El Dinamo de Tirana está protagonizando una de las historias más curiosas de la presente edición de la Conference League. El conjunto albanés no solo viene avanzando ronda tras ronda con resultados contundentes, sino que también se convirtió en noticia por la particular forma en la que su presidente decidió premiar a los futbolistas.

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