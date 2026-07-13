Erling Haaland volvió a Noruega luego de disputar el primer Mundial de su carrera, pero su regreso no solo llamó la atención por su desempeño deportivo. El delantero del Manchester City protagonizó una de las imágenes más comentadas de las últimas horas al descender del avión con un mapache disecado bajo el brazo, un peculiar recuerdo de su paso por Estados Unidos.

La escena se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de aficionados reaccionaron con sorpresa y humor ante el insólito souvenir elegido por la estrella noruega.

Erling Haaland y la selección noruega regresan del aeropuerto de Oslo, cerca de Oslo, Noruega, tras participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: EFE/EPA/Jan Langhaug. NORUEGA.

El curioso recuerdo que Haaland se llevó de Estados Unidos

Según las informaciones difundidas tras su llegada, Haaland habría adquirido el mapache disecado durante su estancia en Estados Unidos, donde Noruega disputó parte del Mundial 2026.

El animal, que además sostenía una botella entre sus patas, fue transportado por el delantero con total naturalidad, convirtiéndose en una de las postales más llamativas del final del torneo.

No es habitual que una de las principales figuras del fútbol mundial regrese de una Copa del Mundo con un recuerdo tan inusual.

After a summer to remember, Erling Haaland chose to bring a taxidermy raccoon back to Norway 🤣



(via YT/Reuters) pic.twitter.com/Hpj0RpZJ4x — FOX Sports (@FOXSports) July 13, 2026

Precisamente por ello, la llegada de Haaland con el mapache disecado se convirtió en una de las escenas más comentadas tras la eliminación de Noruega, generando todo tipo de reacciones y bromas entre los usuarios.

Más allá de la curiosa imagen, el delantero firmó una destacada actuación en el Mundial 2026. Haaland anotó siete goles en cinco partidos, liderando a Noruega hasta los cuartos de final, la mejor participación mundialista del país en décadas. Uno de sus momentos más destacados fue el doblete frente a Brasil que permitió a los escandinavos avanzar de ronda.

La aventura terminó con la derrota por 2-1 ante Inglaterra en el tiempo suplementario.

El delantero destacó el impacto de Noruega en el Mundial

Tras la eliminación, Haaland aseguró sentirse orgulloso de lo conseguido por su selección: “Creo que ha sido increíble. El rendimiento es una cosa, ganar a Brasil es una cosa, pero la forma en que ha estado Noruega, cómo hemos puesto a Noruega en el mapa, es quizás lo que más me conmueve”.

El atacante también expresó su deseo de que esta generación marque el inicio de una etapa exitosa para el fútbol noruego. “Eso realmente me llega al corazón: pusimos a Noruega en el mapa. Ojalá ahora podamos consolidar algo en cuanto a Eurocopas, Mundiales y todo lo demás, porque nuestra generación es increíble”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO