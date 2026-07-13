Haaland sorprende al regresar del Mundial con un mapache disecado bajo el brazo. Foto: @Erling
Haaland sorprende al regresar del Mundial con un mapache disecado bajo el brazo. Foto: @Erling
Por Redacción EC

Erling Haaland volvió a Noruega luego de disputar el primer Mundial de su carrera, pero su regreso no solo llamó la atención por su desempeño deportivo. El delantero del Manchester City protagonizó una de las imágenes más comentadas de las últimas horas al descender del avión con un mapache disecado bajo el brazo, un peculiar recuerdo de su paso por Estados Unidos.

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