Cuando la UEFA confirmó los diez estadios que albergarán la Eurocopa 2028, hubo dos ausencias que sorprendieron al mundo del fútbol: Anfield y Old Trafford. Ambos recintos son considerados auténticos templos del deporte, escenario de finales europeas y de algunas de las noches más memorables del fútbol inglés. Sin embargo, ninguno cumplió con los requisitos necesarios para formar parte del torneo que organizarán Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

El caso de Anfield responde a una cuestión puramente técnica. Aunque el estadio del Liverpool fue remodelado en los últimos años, su terreno de juego mide 101 metros de largo, una dimensión inferior a los 105 x 68 metros exigidos por la UEFA para competiciones de esta magnitud. Adaptar el campo implicaría realizar profundas modificaciones estructurales en las tribunas y accesos, una intervención considerada inviable para el club. Una situación similar afectó a Stamford Bridge, casa del Chelsea, cuyas dimensiones e infraestructura tampoco cumplen con los estándares requeridos para albergar una Eurocopa.

La situación de Old Trafford fue distinta. El histórico estadio del Manchester United quedó descartado porque el club no pudo garantizar su disponibilidad ni el estado de sus instalaciones durante el campeonato. Los planes de reconstrucción integral del recinto —e incluso la posibilidad de levantar un nuevo estadio— llevaron a que la UEFA optara por otras sedes con mayor certeza operativa, dejando fuera uno de los escenarios más icónicos del fútbol europeo.

🏟️ Estas son las sedes de la Eurocopa 2028.



Varios estadios míticos se quedan fuera. pic.twitter.com/ISDDv479X7 — GRADA B pro (@GradaBpro) July 24, 2026

En su lugar, la Eurocopa 2028 se disputará en Wembley Stadium (Londres), Millennium Stadium (Cardiff), Tottenham Hotspur Stadium (Londres), Etihad Stadium (Mánchester), el nuevo estadio del Everton (Liverpool), St. James’ Park (Newcastle), Villa Park (Birmingham), Hampden Park (Glasgow), el Aviva Stadium (Dublín) y Casement Park (Belfast). La elección combina recintos históricos con estadios de última generación que cumplen plenamente con las exigencias técnicas, logísticas y de capacidad impuestas por la UEFA.

La decisión demuestra que, en el fútbol moderno, la historia ya no garantiza un lugar en los grandes torneos. Ni la mística de Anfield ni el peso de Old Trafford fueron suficientes para superar los criterios de infraestructura y planificación establecidos por la UEFA. Así, dos de los estadios más legendarios del planeta deberán seguir la Eurocopa 2028 desde fuera, mientras una nueva generación de escenarios se prepara para recibir la máxima competición de selecciones del continente.

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