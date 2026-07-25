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La insólita razón por las que Anfield y Old Tafford no fueron elegidos para la Eurocopa 2028.
La insólita razón por las que Anfield y Old Tafford no fueron elegidos para la Eurocopa 2028.
Por Marco Quilca León

Cuando la UEFA confirmó los diez estadios que albergarán la Eurocopa 2028, hubo dos ausencias que sorprendieron al mundo del fútbol: Anfield y Old Trafford. Ambos recintos son considerados auténticos templos del deporte, escenario de finales europeas y de algunas de las noches más memorables del fútbol inglés. Sin embargo, ninguno cumplió con los requisitos necesarios para formar parte del torneo que organizarán Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

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