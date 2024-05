La irónica respuesta de Luis Enrique por Mbappé y Real Madrid: “Me encantan los días lluviosos” | VIDEO

Kylian Mbappé no seguirá en PSG. El propio jugador anunció su decisión en un video hace unos días, generando gran expectativa por su futuro. Real Madrid sería su próximo destino, señalan en todo el mundo, pero en París no hay muchas ganas de hablar sobre el tema. Lo demostró Luis Enrique, técnico del conjunto francés, quien protagonizó un momento insólito al ser consultado otra vez sobre la posible llegada del atacante al club merengue.

Lejos de perder los papeles, cansado de tantas preguntas similares, el entrenador español ‘salió jugando’ y cambió radicalmente el sentido de su última conferencia de prensa.

“Yo creo que el día de hoy es un día lluvioso, porque me permite respirar un aire diferente. Me gustan los días lluviosos, me recuerda a mi tierra, Gijón. Creo que respondo perfectamente a lo que me preguntabas”, aitnó a decir Luis Enrique, que se volvió viral por esta respuesta, en la antesala del partido de PSG ante Niza por Ligue 1.