La justicia española reabre la causa sobre el exceso de ruido por conciertos en el Santiago Bernabeú

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenó la reapertura del proceso judicial que investiga el presunto exceso de ruido generado por los conciertos realizados en el estadio Santiago Bernabéu. La decisión se produjo tras declararse fundado el recurso de apelación presentado por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, colectivo que desde hace meses reclama medidas frente al impacto acústico de los espectáculos.

El auto, al que tuvo acceso EFE, revierte la resolución previa que había rechazado admitir la impugnación de los vecinos contra la autorización de eventos musicales solicitada al Ayuntamiento de Madrid, encabezado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida. Con esta determinación, el tribunal da luz verde a que continúe el proceso y se evalúe el fondo de las denuncias.

La raíz del conflicto está en un fallo anterior del Juzgado de Primera Instancia, que interpretó la petición vecinal —relacionada con el Plan Especial de Mejora del Medio Urbano y de Ordenación del Estadio, así como con las licencias concedidas al Real Madrid— como una simple “consulta” administrativa que no permitía iniciar un procedimiento contencioso. Esa lectura limitó en su momento la capacidad de los residentes para cuestionar formalmente el uso del recinto como espacio de conciertos.

Sin embargo, el TSJM sostiene ahora que la solicitud de los vecinos no puede considerarse solo una búsqueda de información. Por el contrario, afirma que plantea la posibilidad de que existan vulneraciones del ordenamiento urbanístico, por lo que rechaza la respuesta emitida por la Agencia de Actividades del Ayuntamiento el 7 de febrero de 2025, que fue utilizada como argumento para archivar la demanda.

En esa respuesta, la Agencia atribuía a la Comunidad de Madrid la competencia para autorizar los conciertos celebrados o los que se programen en el futuro en el Bernabéu, desligando al Consistorio de la responsabilidad directa en la emisión de permisos. Para el tribunal, dicha interpretación no basta para cerrar el caso, especialmente ante la magnitud de los reclamos vecinales.

Con la reactivación del proceso, el conflicto entre residentes, Ayuntamiento y Real Madrid vuelve a escena. La justicia deberá ahora determinar si las autorizaciones otorgadas cumplen con la normativa urbanística y si los conciertos en el remodelado estadio generan un impacto acústico que excede los límites legales. El expediente continuará en sede judicial hasta que se diluciden estas responsabilidades.