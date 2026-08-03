La continuidad de Memphis Depay en Corinthians se ha convertido en uno de los temas más comentados del fútbol brasileño. El delantero neerlandés, uno de los fichajes más mediáticos que llegaron al fútbol sudamericano en los últimos años, ya inició las conversaciones para ampliar su vínculo con el club paulista.

Sin embargo, las negociaciones han llamado la atención por la cantidad de condiciones que el atacante habría presentado a la directiva para aceptar la renovación.

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Depay busca una mejora económica en su nuevo contrato

De acuerdo con Gazeta Esportiva, el futbolista envió dos borradores con sus condiciones para continuar en Corinthians.

Entre sus principales pedidos figura un incremento del 10% sobre la propuesta presentada por el club en conceptos de salario, derechos de imagen y fondos destinados a marketing.

Además, el neerlandés pretende recibir 15 millones de dólares como parte de su nuevo contrato.

Más allá del salario, Depay busca aumentar su participación en los incentivos deportivos. Según la información, el atacante solicita quedarse con el 20% de todos los premios económicos que Corinthians reciba por la obtención de títulos durante la vigencia de su contrato.

Corinthians se quedó con el clásico ante Sao Paulo por el Brasileirao y Memphis Depay anotó un golazo.

Un palco VIP y el uso del estadio para eventos privados

Las exigencias del exjugador de Barcelona y Atlético de Madrid no se limitan al aspecto deportivo y económico.

Entre sus pedidos también figuran:

Un palco privado en el Neo Química Arena para recibir a sus invitados.

La posibilidad de utilizar el estadio durante dos días para realizar eventos privados.

Que el 50% de los ingresos generados por esos eventos sea destinado a su equipo de trabajo.

El Mundial de Clubes también aparece en las negociaciones

Uno de los puntos que más llamó la atención es la cláusula relacionada con el Mundial de Clubes.

Según el reporte, Memphis Depay pidió recibir un porcentaje del premio económico si Corinthians logra clasificar y obtiene el título del torneo, incluso si para entonces ya no forma parte del plantel, argumentando que habría contribuido al proceso de reconstrucción del club.

⚠️🇧🇷 Estos son los PEDIDOS DE MEMPHIS DEPAY para renovar contrato con Corinthians:



➜ PALCO PRIVADO en el Neo Química Arena.



➜ USO DEL ESTADIO PARA EVENTOS PRIVADOS durante dos días, y que el 50% de los ingresos vayan para su staff.



➜ PARTE DE LOS PREMIOS DEL MUNDIAL DE… pic.twitter.com/ZD2Wc1MmL8 — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 3, 2026

Los pedidos de Memphis Depay para renovar con Corinthians

De acuerdo con la información publicada por la prensa brasileña, estas son las principales exigencias del delantero neerlandés:

Aumento del 10% en salario, derechos de imagen y fondos de marketing.

Contrato con una remuneración total de 15 millones de dólares.

20% de los premios obtenidos por títulos.

Palco privado en el Neo Química Arena.

Uso del estadio durante dos días para eventos particulares.

Que el 50% de los ingresos de esos eventos sea destinado a su staff.

Recibir parte del premio del Mundial de Clubes, incluso si ya no pertenece al club cuando se dispute el torneo.

Hasta el momento, Corinthians no se ha pronunciado oficialmente sobre las condiciones planteadas por el futbolista ni sobre el estado de las negociaciones para extender su contrato.

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