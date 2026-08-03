Memphis Depay sorprende con sus exigencias para renovar con Corinthian. Foto: Instagram
Memphis Depay sorprende con sus exigencias para renovar con Corinthian. Foto: Instagram
Por Redacción EC

La continuidad de Memphis Depay en Corinthians se ha convertido en uno de los temas más comentados del fútbol brasileño. El delantero neerlandés, uno de los fichajes más mediáticos que llegaron al fútbol sudamericano en los últimos años, ya inició las conversaciones para ampliar su vínculo con el club paulista.

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