Emiliano ‘Dibu’ Martínez sorprendió con una confesión sobre uno de los momentos más complicados de su carrera: la lesión que casi lo deja fuera del Mundial 2026. El arquero de la selección argentina contó que sufrió una fractura en un dedo durante la final de la Europa League y que tuvo que afrontar la competencia internacional con importantes limitaciones físicas.

El guardameta recordó que, cuando acudió al hospital después de la lesión, pensó que su participación en la Copa del Mundo estaba prácticamente descartada. La preocupación fue tan grande que incluso rompió en llanto al imaginar que no podría representar a Argentina.

“Se me zafa el dedo en la final de la Europa League. Voy al hospital y dije: ‘No llego al Mundial’. Y empiezo a llorar. Pensé que estaba afuera. Scaloni me mandó un mensaje: ‘Llegués o no llegués, te voy a bancar. Vení igual’”, relató.

El arquero argentino explicó que, pese a la gravedad de la lesión, decidió continuar con su preparación para llegar a la Copa del Mundo. Para ello, tuvo que utilizar un yeso de plástico y mantener el dedo completamente vendado.

“Jugué con un yeso de plástico, todo vendado. A mí me lo ponen el dedo en lugar, los primeros días iba bien. Pero yo sentía cuatro. El otro no lo sentía. Queda torcido así de por vida”, contó.

La lesión también modificó su rutina de entrenamiento. Martínez reveló que no podía trabajar con normalidad y que incluso tuvo que recurrir a una pelota de vóley para continuar practicando antes de disputar sus compromisos con Argentina.

“Si le tengo que pegar a alguien, no puedo. Entrené con pelota de vóley hasta antes del partido con Suiza. No podía entrenar normal. ¿Cuánto me condicionó? 10”, confesó.

El dolor que sufrió hasta antes del partido contra Argelia

La recuperación del ‘Dibu’ tampoco fue sencilla durante los días previos al Mundial. El arquero reconoció que todavía sentía fuertes molestias y que debía realizar movimientos con mucho cuidado para evitar apoyar la mano lesionada.

“Hasta el día antes del partido con Argelia, me tiraba con un brazo. Si apoyaba la mano, era ver las estrellas”, recordó.

Finalmente, el arquero explicó que existía una alternativa para recuperar completamente la movilidad del dedo, pero esta implicaba someterse a una intervención quirúrgica y permanecer varias semanas sin actividad deportiva.

“Si yo me operaba y estaba seis semanas parado, el dedo vuelve a la normalidad”, explicó.

Sin embargo, la cercanía del Mundial y la incertidumbre sobre su presencia en el torneo marcaron su decisión de continuar con el proceso de recuperación.

"SENTÍA CUATRO DEDOS. EL OTRO NO LO SENTÍA" 🤕 👐 El Dibu Martínez contó cómo llegó al Mundial 2026 tras la fractura en el dedo en la final de la Europa League 🗣️ "Jugué con un yeso de plástico, todo vendado. A mí me lo ponen el dedo en lugar, los primeros días iba bien. Pero yo sentía cuatro. El otro no lo sentía. Queda torcido así de por vida" 🗣️ "Si le tengo que pegar a alguien, no puedo. Entrené con pelota de vóley hasta antes del partido con Suiza. No podía entrenar normal. ¿Cuánto me condicionó? 10" 🗣️ "Hasta el día antes del partido con Argelia, me tiraba con un brazo. Si apoyaba la mano, era ver las estrellas" 🗣️ "Se me zafa el dedo en la final de la Europa League. Voy al hospital y dije: 'No llego al Mundial'. Y empiezo a llorar. Pensé que estaba afuera. Scaloni me mandó un mensaje: 'Llegués o no llegués, te voy a bancar. Vení igual'" 🗣️ "Si yo me operaba y estaba seis semanas parado, el dedo vuelve a la normalidad" 🎙️ Los Edul — Diario Olé (@DiarioOle) October 30, 2026

Así, el ‘Dibu’ Martínez recordó el sacrificio físico y emocional que tuvo que afrontar para llegar a la máxima cita del fútbol internacional, en una historia que también tuvo como protagonista el respaldo de Lionel Scaloni, quien le transmitió que contaba con él independientemente de su estado físico.

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