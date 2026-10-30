Dibu Martínez revela el calvario que vivió para llegar al Mundial 2026. Foto: X/ @DiarioOle
Dibu Martínez revela el calvario que vivió para llegar al Mundial 2026. Foto: X/ @DiarioOle
Por Redacción EC

Emiliano ‘Dibu’ Martínez sorprendió con una confesión sobre uno de los momentos más complicados de su carrera: la lesión que casi lo deja fuera del Mundial 2026. El arquero de la selección argentina contó que sufrió una fractura en un dedo durante la final de la Europa League y que tuvo que afrontar la competencia internacional con importantes limitaciones físicas.

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