Por Redacción EC

La reciente aprobación de la denominada “ley Vinícius” por parte de la IFAB ha generado un intenso debate en el fútbol internacional. La medida, que se aplicará desde el Mundial 2026, busca sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se cubran la boca al dirigirse a un rival, con el objetivo de evitar insultos ocultos y conductas discriminatorias.

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