La reciente aprobación de la denominada “ley Vinícius” por parte de la IFAB ha generado un intenso debate en el fútbol internacional. La medida, que se aplicará desde el Mundial 2026, busca sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se cubran la boca al dirigirse a un rival, con el objetivo de evitar insultos ocultos y conductas discriminatorias.

La iniciativa nace a raíz del incidente protagonizado por Vinícius Jr. y el argentino Gianluca Prestianni en la Champions League, donde el brasileño denunció haber recibido insultos mientras su rival se tapaba la boca, dificultando comprobar lo sucedido. Este episodio evidenció un vacío en el reglamento que ahora se busca corregir.

Sin embargo, la nueva norma no ha sido recibida de manera unánime. Mientras algunos sectores consideran que es un paso importante en la lucha contra el racismo y los abusos verbales en el fútbol, otros creen que puede resultar excesiva, ya que muchos futbolistas utilizan este gesto por costumbre o para evitar que sus palabras sean interpretadas fuera de contexto.

Así, la “ley Vinícius” se instala en el centro del debate global, poniendo sobre la mesa el equilibrio entre la transparencia en el juego y la libertad de comunicación dentro del campo. Su aplicación en el próximo Mundial será clave para medir su impacto real en el desarrollo del fútbol moderno.