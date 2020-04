Más secuelas del coronavirus. La pandemia que sufre el planeta y que ya se ha cobrado miles de vidas, también está perjudicando el calendario deportivo de diferentes disciplinas. Esta vez, cuatro competencias de las categorías menores en México ya no se realizarán.

En efecto, a través de un comunicado la Liga MX oficializó la cancelación de los torneos Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20, debido a “las actuales disposiciones emitidas por la Secretaria de Salud en relación al Coronavirus COVID-19 y con el firme propósito de salvaguardar la integridad de todos los jóvenes que integran los Torneos de Fuerzas Básicas, así como el bienestar de sus familiares”, se lee en el escrito.

“La LIGA MX determina concluir de manera anticipada el Torneo Clausura 2020 de las categorías Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20 de Fuerzas Básicas”,se informó.

Plan B

Por otro lado, la Liga MX también dio a conocer que organizará dos Torneos de Copa en la ciudad de Toluca, en fecha y formato por definirse, en donde participarán los 18 equipos de Liga MX en sus categorías Sub 20 y Sub 17. Esta decisión la tomaron, aseguran, con “el firme compromiso de no suspender el proceso de formación de nuestros jóvenes”.

El ente máximo del fútbol mexicano se ha comprometido a brindar “un compás de espera para que los Clubes regresen a sus actividades y tengan un periodo de reacondicionamiento antes de participar en el Torneo”.

“La LIGA MX reafirma su responsabilidad social y, por ello, busca el cuidado de la salud de los jóvenes que son el futuro del futbol en México”, concluye el comunicado.