Por Redacción EC

La clasificación de México a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 provocó una celebración masiva que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más impactantes del torneo. Tras la victoria por 1-0 sobre Corea del Sur, miles de aficionados salieron a las calles para festejar el avance del equipo nacional, transformando distintos puntos de la capital en una auténtica fiesta rojiblanca.