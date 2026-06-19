La clasificación de México a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 provocó una celebración masiva que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más impactantes del torneo. Tras la victoria por 1-0 sobre Corea del Sur, miles de aficionados salieron a las calles para festejar el avance del equipo nacional, transformando distintos puntos de la capital en una auténtica fiesta rojiblanca.

El epicentro de la celebración fue el emblemático Ángel de la Independencia, donde una multitud estimada en más de 400 mil personas se congregó para compartir la alegría del triunfo. Banderas, cánticos, bengalas y caravanas acompañaron una noche en la que el fútbol volvió a unir a miles de mexicanos bajo un mismo sentimiento de ilusión mundialista.

🤯🇲🇽 Más de 400 MIL MEXICANOS salieron a la calle a FESTEJAR LA CLASIFICACIÓN a 16AVOS del Mundial en el Ángel de la Independencia.



Miren lo que es eso. 🚬 pic.twitter.com/LkyoqTtCH8 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 19, 2026

La victoria frente al conjunto asiático tuvo un valor especial para los aficionados, ya que aseguró la presencia del Tri en la fase eliminatoria del campeonato. A medida que avanzaban las horas, la concentración de hinchas fue creciendo y las imágenes de la celebración comenzaron a recorrer las redes sociales y los medios internacionales, sorprendiendo por su magnitud.

México no solo ganó un partido clave en el Mundial, sino que también protagonizó una de las mayores demostraciones de pasión popular vistas hasta ahora en el torneo. La clasificación desató una euforia colectiva que convirtió las calles en una extensión de las tribunas y confirmó, una vez más, la estrecha conexión entre la selección nacional y su afición.

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