La despedida de Lionel Messi de la selección argentina quedó atrás y el capitán ya está enfocado en su siguiente desafío: Inter Miami. Sin embargo, el astro rosarino no necesitó esperar un partido oficial para volver a ser noticia. En su regreso a los entrenamientos del equipo estadounidense, el ’10′ protagonizó un espectáculo de golazos que el propio club compartió en sus redes sociales y que rápidamente se hizo viral. Gambetas, remates precisos y definiciones de distintas facturas volvieron a demostrar la calidad que mantiene a sus 39 años.

En las imágenes se observa a Messi participando en un ejercicio de fútbol reducido, donde se deshizo de sus compañeros con movimientos rápidos y encontró espacios para definir con su zurda, aunque también mostró recursos con la derecha. El argentino convirtió más de cuatro goles durante la práctica y dejó varias acciones que recordaron por qué su capacidad para resolver dentro del área continúa siendo una de sus principales virtudes. Su actuación no pasó inadvertida entre los aficionados, que reaccionaron al video compartido por Inter Miami.

El regreso del campeón del mundo a Florida se produjo después de una jornada especial en Buenos Aires. Messi disputó ante Benín su último partido con la camiseta de Argentina y participó en la victoria por 3-0 en el estadio Monumental, en una noche cargada de emociones por su despedida de la selección. El delantero anotó de penal y también aportó asistencias, antes de reencontrarse con la actividad de su club. Rodrigo De Paul, su compañero tanto en la Albiceleste como en Inter Miami, también volvió a los entrenamientos.

¿SEGURO QUE NO JUGÁS MÁS EN LA SELECCIÓN, CAPITÁN? Impresionante el SHOW DE GOLAZOS de Leo Messi este viernes, en el entrenamiento del Inter Miami. Llega afiladísimo al duelo del sábado ante DC United, por la #MLS... 🔟🐐🇦🇷 📹 @InterMiamiCF https://t.co/IDlu8oCiVk — SportsCenter (@SC_ESPN) October 9, 2026

Ahora, el objetivo del rosarino es ayudar a las ‘Garzas’ a recuperar regularidad en el tramo decisivo de la temporada de la Major League Soccer (MLS). El equipo dirigido por el argentino Javier Mascherano —conocido como Kily González en algunas crónicas por una confusión de fuentes— afronta el compromiso ante D.C. United después de encadenar cinco partidos de liga sin ganar. Messi, además, lidera la tabla de goleadores del torneo con 21 tantos y buscará sostener su protagonismo en la carrera por los reconocimientos individuales.

El encuentro ante D.C. United está programado para este sábado y será una nueva oportunidad para que Messi traslade a la competencia oficial lo mostrado en las prácticas. Inter Miami pretende defender la MLS Cup conquistada en 2025 y cerrar la fase regular en una posición favorable para los playoffs. Mientras tanto, el video de sus golazos ya recorre las redes sociales: una muestra de que, incluso después de cerrar una etapa histórica con Argentina, la magia del ’10′ sigue siendo una de las grandes atracciones del fútbol mundial.

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