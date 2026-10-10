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Resumen

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Lionel Messi regresó a los entrenamientos del Inter Miami tras su despedida de la selección argentina. (Foto: Composición)
Lionel Messi regresó a los entrenamientos del Inter Miami tras su despedida de la selección argentina. (Foto: Composición)
Por Marco Quilca León

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina quedó atrás y el capitán ya está enfocado en su siguiente desafío: Inter Miami. Sin embargo, el astro rosarino no necesitó esperar un partido oficial para volver a ser noticia. En su regreso a los entrenamientos del equipo estadounidense, el ’10′ protagonizó un espectáculo de golazos que el propio club compartió en sus redes sociales y que rápidamente se hizo viral. Gambetas, remates precisos y definiciones de distintas facturas volvieron a demostrar la calidad que mantiene a sus 39 años.

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