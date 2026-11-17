La magia de Ronaldinho volvió a aparecer sobre un campo de fútbol. A sus 46 años, el exastro de Barcelona y la selección brasileña sorprendió al regresar a las canchas de manera oficial con la camiseta del Ravenna FC, equipo que disputa la Serie C del fútbol italiano. El brasileño jugó 45 minutos frente al Forlì, dejó destellos de su talento y fue ovacionado por los aficionados.

En medio de la fecha FIFA, el histórico número 10 volvió a calzarse los botines para disputar el clásico de Emilia-Romaña, correspondiente a la fecha 14 del campeonato. Aunque el inicio del encuentro le costó, poco a poco comenzó a tomar protagonismo y demostró que su relación con el balón sigue siendo especial.

Vestido completamente de blanco, con sus característicos botines, guantes y una sonrisa que nunca lo abandona, Ronaldinho se llevó todas las miradas desde su ingreso al terreno de juego.

Ronaldinho, del Ravenna, reacciona con los jugadores del Forlì antes del partido de la Serie C italiana entre el Ravenna y el Forlì en el estadio Bruno Benelli de Rávena, Italia, el 15 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/ALBERTO LINGRIA / ALBERTO LINGRIA

Así fue el regreso de Ronaldinho a las canchas con el Ravenna

Durante los primeros minutos, el brasileño fue encontrando su lugar en el partido hasta convertirse en uno de los principales protagonistas del juego ofensivo del Ravenna. Se encargó de las pelotas paradas y mostró algunos detalles técnicos que recordaron sus mejores años como futbolista profesional.

Uno de sus córners estuvo cerca de terminar en gol. Además, participó en la acción que permitió la anotación de Giulio Donati, quien sorprendió con un potente remate desde fuera del área para abrir el marcador.

Ronaldinho disputó únicamente el primer tiempo y fue reemplazado durante el descanso. Sin embargo, su salida no pasó desapercibida: recibió una ovación de todo el estadio y sus compañeros se acercaron para abrazarlo en reconocimiento a su trayectoria.

El Ravenna terminó imponiéndose por 2-0 y alcanzó los 32 puntos en el grupo B de la Serie C, resultado que le permite mantener la ilusión de disputar los playoffs por el ascenso a la Serie B.

Después del encuentro, el brasileño expresó su felicidad por haber vuelto a experimentar las sensaciones de un partido oficial y compartir el vestuario con sus nuevos compañeros.

“Estos 45 minutos pasaron volando. El fútbol siempre ha sido así para mí. Hoy tuve la oportunidad de redescubrir la alegría de jugar y de disfrutar los momentos en el vestuario. Todo es maravilloso”, manifestó.

Consultado sobre si esta presentación marcaría el final de su regreso a las canchas, Ronaldinho no quiso cerrar la puerta a una nueva aparición.

“Aún no lo sé. No descarto volver, depende del presidente. Si me llama, regresaré. Jugar me hace feliz, vivir esos momentos en el vestuario y todo eso es hermoso. Siempre disfruto jugando. Les dije: quien me necesite, que cuente conmigo, aquí estoy”, sostuvo.

Ronaldinho, del Rávena, lanza un saque de esquina durante el partido de la Serie C italiana entre el Rávena y el Forlì en el estadio Bruno Benelli de Rávena, Italia, el 15 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/ALBERTO LINGRIA / ALBERTO LINGRIA

También destacó la relación que encontró con los futbolistas del plantel y la experiencia de compartir el campo con jugadores que crecieron observando su carrera.

“Hay muchos jugadores excelentes” y que “fue maravilloso ver a tantos jugadores jóvenes que crecieron viéndome jugar y que ahora se encuentran en el campo conmigo”.

¿Cómo se dio la llegada de Ronaldinho al Ravenna de Italia?

El vínculo entre Ronaldinho y el Ravenna comenzó a tomar forma en junio, cuando el empresario Ignazio Cipriani anunció la llegada del brasileño al club mediante una fotografía en la que aparecía junto al exfutbolista con la camiseta de la institución italiana.

El acercamiento se produjo gracias a la buena relación entre ambos. El acuerdo comercial tiene como uno de sus principales objetivos impulsar el reconocimiento internacional de la marca Ravenna, un equipo que busca ganar protagonismo en el fútbol italiano.

Así fue el regreso de Ronaldinho a las canchas a los 46 años, en el ascenso italiano. La magia sigue intacta. 🇧🇷🪄 https://t.co/kN8B3haFYV — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 17, 2026

De esta manera, el regreso del brasileño también representa una oportunidad para darle mayor visibilidad al club, que actualmente compite en la tercera categoría del fútbol de ese país.

VIDEO RECOMENDADO