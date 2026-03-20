La Conmebol mantiene su política de incrementar los premios económicos y en la Copa Libertadores 2026 el campeón se llevará alrededor de 24 millones de dólares. A lo largo del torneo, los equipos pueden acumular más de 30 millones si avanzan desde la fase de grupos y suman bonos por victorias.

Además del premio final, cada etapa otorga ingresos importantes: desde los 3 millones por disputar la fase de grupos hasta montos adicionales por avanzar a octavos, cuartos y semifinales. Incluso, cada triunfo en esta fase entrega un bono cercano a los 330 mil dólares.

La Sudamericana también reparte cifras importantes

En la Copa Sudamericana, aunque los premios son menores que en la Libertadores, siguen siendo muy atractivos. Los equipos reciben cerca de 900 mil dólares por disputar la fase de grupos, con incrementos progresivos conforme avanzan en el torneo.

El campeón del segundo torneo más importante del continente puede superar los 6 millones de dólares, sumando lo obtenido en cada ronda y el premio por ganar la final. Esto representa una inyección económica clave para clubes de la región.

Un crecimiento sostenido en los ingresos

La Conmebol ha incrementado de forma sostenida los premios en sus competiciones, con bolsas que superan los 200 millones de dólares en la Libertadores y más de 70 millones en la Sudamericana en temporadas recientes.

Este crecimiento busca mejorar la competitividad del fútbol sudamericano y acercar económicamente a sus clubes con otras ligas del mundo, consolidando a ambos torneos como vitrinas deportivas y financieras clave en la región.