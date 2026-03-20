Por Redacción EC

La Conmebol mantiene su política de incrementar los premios económicos y en la Copa Libertadores 2026 el campeón se llevará alrededor de 24 millones de dólares. A lo largo del torneo, los equipos pueden acumular más de 30 millones si avanzan desde la fase de grupos y suman bonos por victorias.

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