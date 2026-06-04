Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

300 models led by 30 top ones parade during a Haute Couture Yves Saint Laurent fashion show, 12 July at the Stade de France in Saint-Denis, before the 1998 World Cup final between Brazil and France. (ELECTRONIC IMAGE) AFP PHOTO DANIEL GARCIA (Photo by DANIEL GARCIA / AFP)
300 models led by 30 top ones parade during a Haute Couture Yves Saint Laurent fashion show, 12 July at the Stade de France in Saint-Denis, before the 1998 World Cup final between Brazil and France. (ELECTRONIC IMAGE) AFP PHOTO DANIEL GARCIA (Photo by DANIEL GARCIA / AFP)
/ DANIEL GARCIA
Por Redacción EC

La globalidad del fútbol no tiene dudas. El deporte rey forma parte de nuestras vidas en niveles muy diferentes: educativo, laboral, económico, etc. Y por supuesto, la moda no escapa a esta red que atrapa más aspectos de nuestra vida día con día.

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