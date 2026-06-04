La globalidad del fútbol no tiene dudas. El deporte rey forma parte de nuestras vidas en niveles muy diferentes: educativo, laboral, económico, etc. Y por supuesto, la moda no escapa a esta red que atrapa más aspectos de nuestra vida día con día.

La moda, o el gusto por ella, también atraviesa transversalmente cada aspecto de nuestra vida, el día a día.

Era inevitable que en algún momento de la historia, el fútbol y la moda se tomen de la mano para no soltarse nunca más. Es imposible encontrar la fecha del acta de matrimonio, pero el divorcio parece improbable.

El Mundial, que se desarrolla cada cuatro años, es la fiesta máxima del fútbol. Todo un acontecimiento. Y la tradicional inauguración es la oportunidad perfecta para mostrar lo mejor de cada país en pocos minutos de pantalla.

En la Copa del Mundo Italia 1990, el mítico estadio San Siro se convirtió en una pasarela en donde cada continente fue representado con un colo y estilo único cortesía de Valentino.

En Francia 1998 se repitió la fórmula, la casa de moda Yves Saint Laurent presentó un desfile monumental con 300 looks para celebrar sus 40 años de trayectoria.