Por Redacción EC

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 dejó momentos de emoción tanto dentro como fuera de la cancha. Uno de ellos lo protagonizó la novia de Enzo Fernández, quien celebró con entusiasmo el gol del mediocampista en la victoria ante Inglaterra.

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