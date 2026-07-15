La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 dejó momentos de emoción tanto dentro como fuera de la cancha. Uno de ellos lo protagonizó la novia de Enzo Fernández, quien celebró con entusiasmo el gol del mediocampista en la victoria ante Inglaterra.

Visiblemente emocionada, Valu Cervantes destacó el esfuerzo del jugador y no ocultó su orgullo por su desempeño. “Mucha emoción, mucha emoción, estoy muy feliz realmente. Estoy muy orgullosa de él y lo amamos. Y aguante Argentina”, expresó para Andrea-La Chuqui.

Además, sorprendió al enviar un mensaje especial fuera de su país. “Un saludo para todo Perú que sé que nos bancan mucho”, agregó, generando una rápida reacción en redes sociales por el guiño a los hinchas peruanos.

El gol de Enzo Fernández fue clave en el triunfo argentino por 2-1, que aseguró el pase a la final del torneo. Mientras el equipo celebra, las muestras de apoyo y emoción de sus seres cercanos reflejan la magnitud del momento que vive la Albiceleste.