Por Redacción EC

La plataforma de hospedajes Airbnb anunció una iniciativa inédita para la Copa Mundial 2026. Algunos alojamientos en las 16 ciudades sede incluirán boletos gratuitos para los partidos del torneo, desde la fase de grupos hasta la gran final en Nueva York.

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