La plataforma de hospedajes Airbnb anunció una iniciativa inédita para la Copa Mundial 2026. Algunos alojamientos en las 16 ciudades sede incluirán boletos gratuitos para los partidos del torneo, desde la fase de grupos hasta la gran final en Nueva York.

El Mundial 2026 ya empezó a jugarse fuera de las canchas. Mientras las selecciones ultiman detalles para la cita que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, una nueva alternativa aparece para los miles de hinchas que sueñan con seguir a sus equipos en el torneo más importante del planeta: hospedarse y conseguir entradas para los partidos en una sola reserva.

La propuesta estará disponible durante todo el torneo y abarcará desde la fase de grupos hasta la final. Los boletos aparecerán identificados dentro de los anuncios seleccionados y serán entregados a los huéspedes que completen la reserva.

Según informó la compañía, el precio promedio de estos alojamientos será de 385 dólares por noche, aunque las tarifas dependerán de cada ciudad y del momento de la competencia.

“Los anfitriones en Airbnb no solo te ofrecen un lugar para hospedarte, sino que te ofrecen una forma más auténtica de descubrir un destino”, explicó Dave Stephenson, director comercial de Airbnb. “Y en esta Copa Mundial, están haciendo algo extraordinario: ayudar a los aficionados a seguir a sus selecciones dondequiera que los lleve el torneo, con alojamientos seleccionados que incluyen boletos gratuitos en cada ciudad anfitriona”.

Para animar a tu equipo desde la tribuna, busca alojamientos en las fechas de los partidos en una ciudad anfitriona en la aplicación de Airbnb o en airbnb.mx. Los anuncios que incluyan boletos gratuitos tendrán un ícono de balón de fútbol en la parte superior de la página del anuncio. Selecciona las fechas de viaje, el número de personas y la forma de pago para confirmar la reservación. Los boletos están incluidos para cada huésped del grupo . Una vez confirmada, el anfitrión compartirá información sobre cómo acceder a los boletos.